Netflix: la película que recién se estrenó y ya es una de las más vistas del fin de semana

Con Sandra Bullock encabezando un elenco excepcional, acaba de estrenar una película que arrasa entre todas las series y películas del catálogo

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Sandra Bullock interpreta a Debbie Ocean en la película de Netflix.

Recién se estrena en la plataforma de Netflix una película de comedia, perfecta para pasar un tiempo entretenido frente a la pantalla. Esta película, un thriller que promete romperla este 2025 y ya está dejando muy buenas sensaciones entre los usuarios, que a diario eligen qué ver en el catálogo de series y películas.

Se trata de Ocean's 8: las estafadoras, una graciosa comedia estadounidense de 2018, que cuenta con un elenco de altísimo nivel, encabezado por Sandra Bullock.

La actriz estadounidense personifica a una mujer recién salida de la cárcel y que recluta a un grupo de mujeres para robar un collar de diamantes durante una lujosa ceremonia.

La película, un spin-off de la trilogía de Ocean's Eleven que se puso en marcha en 2001, tiene una duración de 1 hora y 50 minutos, y se estrenó en la plataforma de Netflix el 12 de septiembre de 2025.

Esta comedia de Netflix era una de las películas más esperada por el público.

Netflix: de qué trata la película Ocean's 8: las estafadoras

Los usuarios Netflix encontrarán con la historia de Debbie Ocean (Sandra Bullock), una mujer que acaba de salir de la cárcel y se propone robar un impresionante collar de diamantes, en lo que sería el robo del siglo. Para poder lograrlo, Debbie se dispone a formar un equipo criminal perfecto, que intentará quedarse con la preciada joya durante la gala Net anual que se celebra en la ciudad estadounidense de Nueva York.

Esta película que acaba de llegar a Netflix cuenta con un reparto de alto nivel.

Reparto de Ocean's 8: las estafadoras, película de Netflix

  • Sandra Bullock (Debbie Ocean)
  • Cate Blanchett (Lou)
  • Anne Hathaway (Daphne Kluger)
  • Mindy Kaling (Amita)
  • Sarah Paulson (Tammy)
  • Rihanna (Bola Nueve - Leslie)
  • Helena Bonham Carter (Rose Wiel)
  • Awkwafina (Constance)

Tráiler de Ocean's 8: las estafadoras, película de Netflix

Embed - OCEAN'S 8: LAS ESTAFADORAS - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Dónde ver la película Ocean's 8: las estafadoras, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Ocean's 8: las estafadoras se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Ocean's eight: las estafadoras no está disponible en Netflix.
  • España: la película Ocean's 8: las estafadoras no está disponible en Netflix.

