Netflix: la película que recién se estrenó y ya es una de las más vistas del fin de semana

La película, un spin-off de la trilogía de Ocean's Eleven que se puso en marcha en 2001, tiene una duración de 1 hora y 50 minutos, y se estrenó en la plataforma de Netflix el 12 de septiembre de 2025.
netflix-pelicula-sandra-bullock-oceans-8-las-estafadoras
Esta comedia de Netflix era una de las películas más esperada por el público.
Netflix: de qué trata la película Ocean's 8: las estafadoras
Los usuarios Netflix encontrarán con la historia de Debbie Ocean (Sandra Bullock), una mujer que acaba de salir de la cárcel y se propone robar un impresionante collar de diamantes, en lo que sería el robo del siglo. Para poder lograrlo, Debbie se dispone a formar un equipo criminal perfecto, que intentará quedarse con la preciada joya durante la gala Net anual que se celebra en la ciudad estadounidense de Nueva York.
netflix-pelicula-sandra-bullock-oceans-8-las-estafadoras-streaming
Esta película que acaba de llegar a Netflix cuenta con un reparto de alto nivel.
Reparto de Ocean's 8: las estafadoras, película de Netflix
- Sandra Bullock (Debbie Ocean)
- Cate Blanchett (Lou)
- Anne Hathaway (Daphne Kluger)
- Mindy Kaling (Amita)
- Sarah Paulson (Tammy)
- Rihanna (Bola Nueve - Leslie)
- Helena Bonham Carter (Rose Wiel)
- Awkwafina (Constance)
Tráiler de Ocean's 8: las estafadoras, película de Netflix
Embed - OCEAN'S 8: LAS ESTAFADORAS - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures
Dónde ver la película Ocean's 8: las estafadoras, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ocean's 8: las estafadoras se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ocean's eight: las estafadoras no está disponible en Netflix.
- España: la película Ocean's 8: las estafadoras no está disponible en Netflix.