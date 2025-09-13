Netflix: la película que recién se estrenó y ya es una de las más vistas del fin de semana

La película, un spin-off de la trilogía de Ocean's Eleven que se puso en marcha en 2001, tiene una duración de 1 hora y 50 minutos, y se estrenó en la plataforma de Netflix el 12 de septiembre de 2025.

Netflix: de qué trata la película Ocean's 8: las estafadoras

Los usuarios Netflix encontrarán con la historia de Debbie Ocean (Sandra Bullock), una mujer que acaba de salir de la cárcel y se propone robar un impresionante collar de diamantes, en lo que sería el robo del siglo. Para poder lograrlo, Debbie se dispone a formar un equipo criminal perfecto, que intentará quedarse con la preciada joya durante la gala Net anual que se celebra en la ciudad estadounidense de Nueva York.

Reparto de Ocean's 8: las estafadoras, película de Netflix

Sandra Bullock (Debbie Ocean)

Cate Blanchett (Lou)

Anne Hathaway (Daphne Kluger)

Mindy Kaling (Amita)

Sarah Paulson (Tammy)

Rihanna (Bola Nueve - Leslie)

Helena Bonham Carter (Rose Wiel)

Awkwafina (Constance)

Tráiler de Ocean's 8: las estafadoras, película de Netflix

