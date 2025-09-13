Este viernes 12 de septiembre, el gigante de la N roja anunció el estreno de la película Renfield: Asistente de vampiro, protagonizada por Nicolas Cage y Nicholas Hoult. La nueva oferta de Netflix centra su trama en el ayudante de Drácula, que quiere dejar de depender de su amo tras siglos de servidumbre.

Renfield: Asistente de vampiro es una película dirigida por Chris McKay que tiene una trama ideal para reír durante una hora y media. Esta comedia de 2023 recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada. The Verge la califica como “inspiradora y ridícula (en el buen sentido)”.