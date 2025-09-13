renfield asistente de vampiro
Nicolas Cage y Nicholas Hoult protagonizan en Netflix la película Renfield: Asistente de vampiro.
Nicholas Hoult leyó la novela Drácula de Bram Stoker y vio la versión cinematográfica de 1931 para identificar qué aspectos podía incorporar de la hipnótica interpretación de Dwight Frye.
Netflix: de qué trata la película Renfield: Asistente de vampiro
Renfield: Asistente de vampiro es un moderno y monstruoso relato sobre el fiel ayudante de Drácula, Renfield, quien se ve obligado a procurarle víctimas a su amo y hacer todo aquello que este le ordene, por inmoral que sea.
renfield asistente de vampiro (1)
Nicolas Cage interpreta a Drácula en Renfield: Asistente de vampiro, la nueva película de Netflix.
Pero ahora, tras siglos de servidumbre, Renfield (Nicholas Hoult) está listo para descubrir si hay vida lejos de la alargada sombra del Príncipe de las Tinieblas (Nicolas Cage). ¿El problema? Que no sabe cómo romper esa relación de dependencia.
Netflix: tráiler de la película Renfield: Asistente de vampiro
Embed - Renfield: Asistente de vampiro | Tráiler oficial
Reparto de Renfield: Asistente de vampiro, película de Netflix
- Nicolas Cage (Drácula)
- Nicholas Hoult (Renfield)
- Awkwafina (Rebecca)
- Ben Schwartz (Tedward Lobo)
- Shohreh Aghdashloo (Bellafrancesca Lobo)
- Brandon Scott Jones (Mark)
- Adrian Martinez (Chris)
- Camille Chen (Kate)
- Bess Rous (Caitlyn)
- Jenna Janell (Carol)
Dónde ver la película Renfield: Asistente de vampiro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Renfield: Asistente de vampiro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Renfield: Asistente de vampiro se puede ver en Starz.
- España: la película Renfield: Asistente de vampiro se puede ver en Apple TV, Amazon y Rakuten.