La nueva oferta de Netflix está protagonizada por Nicholas Hoult y Nicolas Cage. 

Netflix es la plataforma de streaming más popular del mundo. En parte, porque su catálogo de series y películas se renueva diariamente, y porque todos sus estrenos logran llamar la atención de sus suscriptores con repartos de lujo y tramas alucinantes.

Este viernes 12 de septiembre, el gigante de la N roja anunció el estreno de la película Renfield: Asistente de vampiro, protagonizada por Nicolas Cage y Nicholas Hoult. La nueva oferta de Netflix centra su trama en el ayudante de Drácula, que quiere dejar de depender de su amo tras siglos de servidumbre.

Renfield: Asistente de vampiro es una película dirigida por Chris McKay que tiene una trama ideal para reír durante una hora y media. Esta comedia de 2023 recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada. The Verge la califica como “inspiradora y ridícula (en el buen sentido)”.

Nicolas Cage y Nicholas Hoult protagonizan en Netflix la película Renfield: Asistente de vampiro.

Nicholas Hoult leyó la novela Drácula de Bram Stoker y vio la versión cinematográfica de 1931 para identificar qué aspectos podía incorporar de la hipnótica interpretación de Dwight Frye.

Netflix: de qué trata la película Renfield: Asistente de vampiro

Renfield: Asistente de vampiro es un moderno y monstruoso relato sobre el fiel ayudante de Drácula, Renfield, quien se ve obligado a procurarle víctimas a su amo y hacer todo aquello que este le ordene, por inmoral que sea.

Nicolas Cage interpreta a Drácula en Renfield: Asistente de vampiro, la nueva película de Netflix.

Pero ahora, tras siglos de servidumbre, Renfield (Nicholas Hoult) está listo para descubrir si hay vida lejos de la alargada sombra del Príncipe de las Tinieblas (Nicolas Cage). ¿El problema? Que no sabe cómo romper esa relación de dependencia.

Netflix: tráiler de la película Renfield: Asistente de vampiro

Reparto de Renfield: Asistente de vampiro, película de Netflix

  • Nicolas Cage (Drácula)
  • Nicholas Hoult (Renfield)
  • Awkwafina (Rebecca)
  • Ben Schwartz (Tedward Lobo)
  • Shohreh Aghdashloo (Bellafrancesca Lobo)
  • Brandon Scott Jones (Mark)
  • Adrian Martinez (Chris)
  • Camille Chen (Kate)
  • Bess Rous (Caitlyn)
  • Jenna Janell (Carol)

Dónde ver la película Renfield: Asistente de vampiro, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Renfield: Asistente de vampiro se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Renfield: Asistente de vampiro se puede ver en Starz.
  • España: la película Renfield: Asistente de vampiro se puede ver en Apple TV, Amazon y Rakuten.

