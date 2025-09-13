Netflix: recién estrena una comedia romántica que te hará reír y ver escenas que se prenden fuego

Una chica que sueña con triunfar en París, hace de todo para lograrlo. Y cuando lo logra, descubre que llegó a París, Texas.

El estreno de esta divertida comedia romántica de Netflix, perfecta para ver el fin de semana, fue el 12 de septiembre de 2025, con una duración de 1 hora y 47 minutos.

netflix-el-otro-parís La actriz Miranda Cosgrove la rompe interpretando a Dawn en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película El otro París

Esta nueva película que acaba de llegar a Netflix, tiene como protagonista a Dawn (Miranda Cosgrove), una aspirante a artista que tiene como sueño llegar a París, Francia, con el objetivo de poder tener una chance de triunfar en una escuela de arte muy reconocida. Para lograrlo, se une a un programa de citas pensando que se trata de la París francesa, pero en realidad termina siendo en París, Texas, donde conoce a alguien muy particular.

netflix-el-otro-parís-pelicula Los protagonistas de esta película de Netflix atrapan con una hermosa comedia romántica.

Reparto de El otro París, película de Netflix

Miranda Cosgrove (Dawn)

Pierson Fodé (Trey McAllen)

Madison Pettis (Lexi Miller)

Torrance Coombs (Carl)

Madeleine Arthur (Cinderella)

Frances Fisher (Birdie)

Yvonne Orji (Rachel)

Hannah Stocking (Eve)

Tráiler de El otro París, película de Netflix

Embed - El otro París | Miranda Cosgrove y Pierson Fodé | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película El otro París, según la zona geográfica