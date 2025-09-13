Netflix: recién estrena una comedia romántica que te hará reír y ver escenas que se prenden fuego

Una chica que sueña con triunfar en París, hace de todo para lograrlo. Y cuando lo logra, descubre que llegó a París, Texas.
El estreno de esta divertida comedia romántica de Netflix, perfecta para ver el fin de semana, fue el 12 de septiembre de 2025, con una duración de 1 hora y 47 minutos.
netflix-el-otro-parís
La actriz Miranda Cosgrove la rompe interpretando a Dawn en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película El otro París
Esta nueva película que acaba de llegar a Netflix, tiene como protagonista a Dawn (Miranda Cosgrove), una aspirante a artista que tiene como sueño llegar a París, Francia, con el objetivo de poder tener una chance de triunfar en una escuela de arte muy reconocida. Para lograrlo, se une a un programa de citas pensando que se trata de la París francesa, pero en realidad termina siendo en París, Texas, donde conoce a alguien muy particular.
netflix-el-otro-parís-pelicula
Los protagonistas de esta película de Netflix atrapan con una hermosa comedia romántica.
Reparto de El otro París, película de Netflix
- Miranda Cosgrove (Dawn)
- Pierson Fodé (Trey McAllen)
- Madison Pettis (Lexi Miller)
- Torrance Coombs (Carl)
- Madeleine Arthur (Cinderella)
- Frances Fisher (Birdie)
- Yvonne Orji (Rachel)
- Hannah Stocking (Eve)
Tráiler de El otro París, película de Netflix
Embed - El otro París | Miranda Cosgrove y Pierson Fodé | Tráiler oficial | Netflix
Dónde ver la película El otro París, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El otro París se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The wrong París se puede ver en Netflix.
- España: la película El otro París se puede ver en Netflix.