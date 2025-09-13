Inicio Series y películas Netflix
Netflix: recién estrena una comedia romántica que te hará reír y ver escenas que se prenden fuego

Acaba de estrenar en Netflix una muy buena producción estadounidense, que comenzó a desplazar a todas las series y películas del catálogo

Miguel Guayama
El actor Pierson Fodé interpreta a Trey McAllen en la película de Netflix.

Llega el fin de semana y los usuarios de Netflix muchas veces no saben qué elegir para ver en la plataforma. Es por eso que no está demás seguir las principales recomendaciones, sobre todo de los estrenos que van apareciendo en el catálogo de series y películas.

Para ir a lo seguro y ver algo que resulte satisfactorio, nada mejor que ver la película El otro París, una comedia romántica que acaba de llegar al gigante de streaming.

¿Por qué se recomienda ver esta película recién estrenada? Porque es una de esas producciones, en este caso estadounidense y una de las grandes promesas del 2025, que son especiales para salir del trajín de la rutina diaria y atrapa con su divertida trama.

Una chica que sueña con triunfar en París, hace de todo para lograrlo. Y cuando lo logra, descubre que llegó a París, Texas.

El estreno de esta divertida comedia romántica de Netflix, perfecta para ver el fin de semana, fue el 12 de septiembre de 2025, con una duración de 1 hora y 47 minutos.

netflix-el-otro-parís
La actriz Miranda Cosgrove la rompe interpretando a Dawn en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película El otro París

Esta nueva película que acaba de llegar a Netflix, tiene como protagonista a Dawn (Miranda Cosgrove), una aspirante a artista que tiene como sueño llegar a París, Francia, con el objetivo de poder tener una chance de triunfar en una escuela de arte muy reconocida. Para lograrlo, se une a un programa de citas pensando que se trata de la París francesa, pero en realidad termina siendo en París, Texas, donde conoce a alguien muy particular.

netflix-el-otro-parís-pelicula
Los protagonistas de esta película de Netflix atrapan con una hermosa comedia romántica.

Reparto de El otro París, película de Netflix

  • Miranda Cosgrove (Dawn)
  • Pierson Fodé (Trey McAllen)
  • Madison Pettis (Lexi Miller)
  • Torrance Coombs (Carl)
  • Madeleine Arthur (Cinderella)
  • Frances Fisher (Birdie)
  • Yvonne Orji (Rachel)
  • Hannah Stocking (Eve)

Tráiler de El otro París, película de Netflix

Embed - El otro París | Miranda Cosgrove y Pierson Fodé | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película El otro París, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El otro París se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The wrong París se puede ver en Netflix.
  • España: la película El otro París se puede ver en Netflix.

