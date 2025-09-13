Inicio Series y películas Prime Video
Amazon Prime Video

Recibió 3 nominaciones a los premios Oscar, está Prime Video y la protagoniza Joaquín Phoenix

Prime Video sorprendió a sus usuarios con una de las mejores películas el director Paul Thomas Anderson. Está protagonizada por Joaquín Phoenix y Philip Seymour Hoffman

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Joaquín Phoenix brilla en esta película de Paul Thomas Anderson que se puede ver en Prime Video

Joaquín Phoenix brilla en esta película de Paul Thomas Anderson que se puede ver en Prime Video

La plataforma de streaming Prime Video siempre le ofrece a sus usuarios películas, series y documentales que han sido elogiadas por la crítica, y que además han recibido numerosas nominaciones a los premios internacionales como los Oscar, o los BAFTA.

En esta ocasión te recomendamos ver una película que se estrenó en el 2012 y que recibió 3 nominaciones a los premios Oscar. Nos referimos a la película The Master, también conocida como The Master: Todo hombre necesita un guía.

¿De qué trata la película The Master?

La sinopsis de la película The Master es la siguiente: "Un veterano de la Segunda Guerra Mundial se siente inseguro respecto a su futuro y cae como víctima del carismático líder de un movimiento religioso".

The Master
Película The Master, disponible en Prime Video.

Película The Master, disponible en Prime Video.

Esta producción tiene una duración total de 137 minutos, y además recibió un puntaje de 7,1 en el sitio web IMDb. El director de The Master es Paul Thomas Anderson, quien también dirigió producciones como Punch-Drunk Love, There Will Be Blood, Boogie Nights, entre otras.

La película The Master está protagonizada por Joaquín Phoenix, el difunto Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Jesse Plemons, Rami Malek, Laura Dern, entre otros.

Esta producción de Paul Thomas Anderson está inspirada en parte por la biografía del fundador de la cienciología, L. Ron Hubbard, pero también se basa en extractos de There Will Be Blood, en historias que Jason Robards le contó a Anderson sobre sus días de bebedor en la Marina durante la guerra y en la biografía de John Steinbeck.

Además, podemos mencionar que esta película obtuvo nominaciones a los Premios Óscar por las actuaciones de Phoenix, Hoffman y Adams en las categorías de Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto respectivamente.

Embed - The Master | trailer #1 US (2012) Paul Thomas Anderson Joaquin Phoenix

Dónde se puede ver la película The Master, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: se puede ver en Amazon (pero abandonará la plataforma en 20 días).
  • Latinoamérica: está disponible en Prime Video.
  • España: no está disponible en ninguna plataforma de streaming.

Temas relacionados:

Te puede interesar