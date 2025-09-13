Recibió 3 nominaciones a los premios Oscar, está Prime Video y la protagoniza Joaquín Phoenix

The Master Película The Master, disponible en Prime Video.

Esta producción tiene una duración total de 137 minutos, y además recibió un puntaje de 7,1 en el sitio web IMDb. El director de The Master es Paul Thomas Anderson, quien también dirigió producciones como Punch-Drunk Love, There Will Be Blood, Boogie Nights, entre otras.

La película The Master está protagonizada por Joaquín Phoenix, el difunto Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Jesse Plemons, Rami Malek, Laura Dern, entre otros.

Esta producción de Paul Thomas Anderson está inspirada en parte por la biografía del fundador de la cienciología, L. Ron Hubbard, pero también se basa en extractos de There Will Be Blood, en historias que Jason Robards le contó a Anderson sobre sus días de bebedor en la Marina durante la guerra y en la biografía de John Steinbeck.

Además, podemos mencionar que esta película obtuvo nominaciones a los Premios Óscar por las actuaciones de Phoenix, Hoffman y Adams en las categorías de Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto respectivamente.

Embed - The Master | trailer #1 US (2012) Paul Thomas Anderson Joaquin Phoenix

Dónde se puede ver la película The Master, según tu ubicación geográfica: