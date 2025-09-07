Esta película brasilera está basada en una novela periodística

En la plataforma de streaming Prime Video siempre se pueden encontrar películas internacionales que se destacan por tener historias duras y crudas, las cuales terminan convirtiéndose en nuestras producciones favoritas.

En esta ocasión te recomendamos la película brasileña Sonhos Roubados, la cual se puede traducir como Sueños robados, una producción estrenada en 2009.

¿De qué trata la película Sueños robados?

La sinopsis de la película Sueños robados es la siguiente: "Jéssica, Daiane y Sabrina son adolescentes y viven en una comunidad de Rio de Janeiro. Finalmente recurren a la prostitución para ganar dinero y satisfacer sus sueños consumistas. Sin embargo, incluso con los problemas cotidiano, intentan divertirse y soñar con un mundo mejor".

Sueños robados Prime Video
Sueños robados, película disponible en Prime Video.

Esta película brasileña tiene una duración total de 91 minutos, y además recibió un puntaje de 6,3 puntos en el sitio web IMDb. Las protagonistas de esta producción son Nanda Costa, Amanda Diniz y Kika Farias, y está dirigida por Sandra Werneck (quien es la misma directora de Cazuza: el tiempo no para).

Además, es importante destacar que esta película está basada en el libro "As Meninas da Esquina - Diários dos Sonhos, Dores e Aventuras de Seis Adolescentes do Brasil", de la periodista Eliane Trindade.

Esta producción es considerada como uno de los mayores clásicos del cine brasilero, ya que retrata la dura vida que padecen los jóvenes (especialmente las mujeres) en las favelas de Río de Janeiro. Además, la directora Sandra Werneck estrenó un par de años antes el documental Meninas, el cual aborda la realidad del embarazo adolescente en comunidades de bajos recursos de Río de Janeiro.

Embed - Sonhos Roubados - Trailer

Dónde se puede ver la película Sueños robados, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: está disponible en Amazon como Stolen Dreams.
  • Latinoamérica: se puede ver en Prime Video.
  • España: no está disponible en streaming.

