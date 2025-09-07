Sueños robados Prime Video Sueños robados, película disponible en Prime Video.

Esta película brasileña tiene una duración total de 91 minutos, y además recibió un puntaje de 6,3 puntos en el sitio web IMDb. Las protagonistas de esta producción son Nanda Costa, Amanda Diniz y Kika Farias, y está dirigida por Sandra Werneck (quien es la misma directora de Cazuza: el tiempo no para).

Además, es importante destacar que esta película está basada en el libro "As Meninas da Esquina - Diários dos Sonhos, Dores e Aventuras de Seis Adolescentes do Brasil", de la periodista Eliane Trindade.

Esta producción es considerada como uno de los mayores clásicos del cine brasilero, ya que retrata la dura vida que padecen los jóvenes (especialmente las mujeres) en las favelas de Río de Janeiro. Además, la directora Sandra Werneck estrenó un par de años antes el documental Meninas, el cual aborda la realidad del embarazo adolescente en comunidades de bajos recursos de Río de Janeiro.

Embed - Sonhos Roubados - Trailer

Dónde se puede ver la película Sueños robados, según tu ubicación geográfica: