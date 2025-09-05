Estuvo nominada a los Premios Oscar y Prime Video la rescató para que pases un buen momento

Embed - Lars and the Real Girl Official Trailer #1 - Ryan Gosling Movie (2007) HD

La película Lars and the Real Girl cuenta con las actuaciones de Ryan Gosling, Emily Mortimer, Paul Schneider, Kelli Garner y Patricia Clarkson.

En cuanto a premios y nominaciones, y a pesar de ser una producción de bajo presupuesto, Lars and the Real Girl ganó una nominación a los premios Óscar en la categoría de Mejor Guion original, mientras que Gosling recibió una nominación al Globo de Oro como mejor actor - comedia o musical y una nominación al Sindicato de Actores como mejor actor.

"En un tiempo en que las comedias románticas parecen haberse quedado sin ideas novedosas, llega 'Lars', una original, entretenida y dulce fábula brillantemente escrita por Nancy Oliver (A dos metros bajo tierra - Six Feet Under)", aseguró la crítica Claudia Puig del medio USA Today.

Por otro lado, el crítico Phillip French de The Guardian dijo: "Una fábula moral que explora la bondad, la comprensión, el amor y la aceptación de la diversidad humana".

