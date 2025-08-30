Una jornada inolvidable
Película Una jornada inolvidable, disponible en Prime Video.
Esta película de Prime Video se estrenó en 2016 y recibió un puntaje de 6,3 puntos en el sitio web IMDb, el cual se caracteriza por compartir reseñas y críticas de películas y series.
Esta producción está protagonizada por Alex Wolff (a quien muchos recuerdan tras su paso por Hereditary), Stefana LaVie Owen, Chris Cooper, Jacob Leinbach, Eric Nelse, Jacob Rhodes, entre otros. Además, el director es James Steven Sandwich, quién estuvo detrás de otras producciones como Sinatra, Baby M y Gun.
¿Quién fue J.D. Salinger?
Jerome David Salinger fue un escritor estadounidense conocido principalmente por su novela titulada "El guardián entre el centeno", la cual se convirtió en un clásico de la literatura moderna estadounidense casi desde el mismo momento de su publicación en 1951.
Dónde se puede ver la película Una jornada inolvidable, según tu ubicación geográfica:
- Estados Unidos: está disponible en Prime Video, y se encuentra como Coming Through the Rye.
- Latinoamérica: se puede ver en Prime Video y Apple TV.
- España: se puede ver en Plex.