Este es el caso de un drama juvenil que dura menos de 2 horas y es una de las películas más vistas en Prime Video. Nos referimos a la película Una jornada inolvidable, también conocida por su título en inglés Coming Through the Rye.

¿De qué trata la película Una jornada inolvidable?

La sinopsis de la película "Una jornada inolvidable" es la siguiente: un adolescente sensible de 16 años de edad, creyendo que está destinado a interpretar a Holden Caulfield, va en busca del escritor que creó al personaje, J.D. Salinger, y, a lo largo del camino, descubre el amor, el sexo y la tristeza.