Angelina Jolie protagoniza esta comedia de Prime Video

En la plataforma de streaming Prime Video siempre se están estrenando nuevas películas, series y documentales que en poco tiempo se convierten en las más vistas del mundo.

En esta ocasión te recomendaremos una película que mezcla comedia y drama, y que además está protagonizada por Angelina Jolie. Estamos hablando de Una vida en siete días, también conocida como Life or Something Like It.

¿De qué trata la película Una vida en siete días?

La sinopsis de la película Una vida en siete días es la siguiente: Una frívola reportera toma otra perspectiva de su vida, cuando un clarividente le dice que tiene pocos días de vida.

Una vida en siete días
Angelina Jolie es la protagonista de Una vida en siete días.

Esta producción se estrenó originalmente en 2002 y fue dirigida por Stephen Herek. Además, como mencionamos previamente está protagonizada por Angelina Jolie, y la acompañan Edward Burns, Tony Shalhoub, Stockard Channing, entre otros.

La mayor parte de esta película se filmó en Seattle, y la banda original fue compuesta por David Newman. También podemos mencionar que Jolie interpreta a una reportera de KQMO, que en realidad estaba inspirada en la estación de televisión real de Seattle KOMO-TV (el logotipo de KOMO fue alterado en el set de KOMO 4 News y en varios de los vehículos de noticias de KOMO, además de algunas banderas de micrófono).

Incluso muchos periodistas y trabajadores de KOMO-TV realizaron algunas apariciones especiales en la película, entre ellas se encuentran los presentadores de larga trayectoria Dan Lewis y Margo Myers (esta última se mudó a KIRO-TV en enero de 2005), el presentador del clima y presentador de Front Runners Steve Pool, y la presentadora del clima de fin de semana Theron Zahn.

Embed - Life or Something Like It Movie Trailer 2002 (Angelina Jolie)

Dónde se puede ver la película Una vida en siete días, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: se puede ver en Prime Video y Amazon, y se encuentra con el título Life or Something Like It.
  • Latinoamérica: se puede ver en Prime Video.
  • España: está disponible en Prime Video y Apple TV.

