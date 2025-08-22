Una vida en siete días Angelina Jolie es la protagonista de Una vida en siete días.

Esta producción se estrenó originalmente en 2002 y fue dirigida por Stephen Herek. Además, como mencionamos previamente está protagonizada por Angelina Jolie, y la acompañan Edward Burns, Tony Shalhoub, Stockard Channing, entre otros.

La mayor parte de esta película se filmó en Seattle, y la banda original fue compuesta por David Newman. También podemos mencionar que Jolie interpreta a una reportera de KQMO, que en realidad estaba inspirada en la estación de televisión real de Seattle KOMO-TV (el logotipo de KOMO fue alterado en el set de KOMO 4 News y en varios de los vehículos de noticias de KOMO, además de algunas banderas de micrófono).

Incluso muchos periodistas y trabajadores de KOMO-TV realizaron algunas apariciones especiales en la película, entre ellas se encuentran los presentadores de larga trayectoria Dan Lewis y Margo Myers (esta última se mudó a KIRO-TV en enero de 2005), el presentador del clima y presentador de Front Runners Steve Pool, y la presentadora del clima de fin de semana Theron Zahn.

Dónde se puede ver la película Una vida en siete días, según tu ubicación geográfica: