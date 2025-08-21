Inicio Sociedad Prime Video
La serie de suspenso psicológico que está en Prime Video y se basa en una famosa novela

Esta serie disponible en Prime Video es alemana y tiene seis episodios. Tiene una historia intrigante que no deberías perderte

Paula García
Emma Bading es una de las protagonistas de la serie

Prime Video tiene una biblioteca extensa con opciones para todos los integrantes de la familia. Además, ofrece contenido de alta calidad que se puede descargar para ver sin conexión, en cualquier momento y cualquier lugar. En esta ocasión, traemos como recomendación una serie de suspenso psicológico alemana imperdible.

Este género es ideal para quienes disfrutan de las historias llenas de tensión, giros inesperados y personajes complejos. Los thrillers psicológicos atrapan desde el primer minuto y exigen la atención del espectador, sumergiéndolo en tramas que desafían la lógica y exploran los rincones más oscuros de la mente humana. A continuación, presentamos un título que está disponible en Prime Video y cumple con todas las expectativas del género.

"Terapia" es una producción que se estrenó en 2023, dirigida por Thor Freudenthal e Iván Sáinz-Pardo. Si te gustan las historias de desaparición y secuestros, se puede convertir en tu nueva serie favorita. Cabe destacar que está basada en la exitosa novela del mismo nombre escrito por Sebastian Fitzek.

terapia serie
"Terapia" tiene seis episodios y se estren&oacute; en 2023. Imagen: Prime Video

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Un cautivador thriller psicológico basado en la novela de Fitzek. Sin testigos, sin dejar rastros, sin un cadáver, Josy, la hija de 13 años del reconocido psiquiatra Viktor Larenz, desaparece bajo circunstancias inexplicables. Dos años después, una mujer misteriosa aparece y obliga a Viktor a enfrentar la desaparición de su hija y lo lleva al límite de su psique", relata la descripción de Prime Video.

Después del secuestro inexplicable y sin rastros de su hija, el afligido Viktor Larenz se retira a una remota casa de vacaciones de una isla en el norte de Alemania. Sin embargo, aparece una bella y desconocida mujer que lo sigue hasta allí. Está atormentada por delirios y alucinaciones.

terapia serie prime video
&nbsp;Viktor Larenz es interpretado por Stephan Kampwirth. Imagen: Prime Video

Entre las visiones, le sigue apareciendo una niña pequeña, que ha desaparecido sin dejar rastro igual que una vez lo hizo Josy. Viktor decide ayudarla, pero la terapia terminará por convertirse en una terrorífica pesadilla.

La historia está repleta de giros inesperados hasta el final, así que si quieres enterarte el desenlace, tendrás que ver hasta el último episodio.

Tráiler de la serie

Embed - TERAPIA (DE SEBASTIAN FITZEK) Trailer SUBTITULADO [HD] Prime Video

Reparto de la serie

  • Stephan Kampwirth
  • Emma Bading
  • Helena Zengel
  • Paula Kober
  • Andrea Osvárt
  • Trystan Pütter

