La serie de suspenso psicológico que está en Prime Video y se basa en una famosa novela

terapia serie "Terapia" tiene seis episodios y se estrenó en 2023. Imagen: Prime Video

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Un cautivador thriller psicológico basado en la novela de Fitzek. Sin testigos, sin dejar rastros, sin un cadáver, Josy, la hija de 13 años del reconocido psiquiatra Viktor Larenz, desaparece bajo circunstancias inexplicables. Dos años después, una mujer misteriosa aparece y obliga a Viktor a enfrentar la desaparición de su hija y lo lleva al límite de su psique", relata la descripción de Prime Video.

Después del secuestro inexplicable y sin rastros de su hija, el afligido Viktor Larenz se retira a una remota casa de vacaciones de una isla en el norte de Alemania. Sin embargo, aparece una bella y desconocida mujer que lo sigue hasta allí. Está atormentada por delirios y alucinaciones.

terapia serie prime video Viktor Larenz es interpretado por Stephan Kampwirth. Imagen: Prime Video

Entre las visiones, le sigue apareciendo una niña pequeña, que ha desaparecido sin dejar rastro igual que una vez lo hizo Josy. Viktor decide ayudarla, pero la terapia terminará por convertirse en una terrorífica pesadilla.

La historia está repleta de giros inesperados hasta el final, así que si quieres enterarte el desenlace, tendrás que ver hasta el último episodio.

Tráiler de la serie

Embed - TERAPIA (DE SEBASTIAN FITZEK) Trailer SUBTITULADO [HD] Prime Video

Reparto de la serie