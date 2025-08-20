Inicio Sociedad Prime Video
Prime Video: el thriller psicológico que se mete en tu psiquis y será tu próxima serie favorita

La serie sigue a un oficial de policía que rastrea a criminales y se ve involucrado en un caso de alto perfil. Está disponible en Prime Video

Por Paula García [email protected]
El thriller psicológico es protagonizado por Aldis Hodge, actor estadounidense de ascendencia dominicana. Imagen: Prime Video

Si estás buscando una serie para agregar a tu lista de favoritos, puedes probar con "Cross". Se trata de un thriller psicológicoestadounidense que se estrenó en 2024 y cuenta una historia emocionante que te mantendrá atrapado con tan solo ocho episodios.

"Cross" es protagonizada por Aldis Hodge. Imagen: Prime Video

Cabe destacar que la serie de suspenso policial está basada en las novelas "Alex Cross" escritas por James Patterson.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Basado en el héroe número uno de James Patterson, vendedor récord del NY Times, Detective Alex Cross es un thriller que relata las investigaciones del brillante psicólogo forense y detective de la Policía de DC, Alex Cross. Junto con su mejor amigo y socio, el detective John Sampson, Cross analiza las mentes de asesinos despiadados mientras protege a su familia del mundo criminal", relata la descripción de Prime Video.

La serie sigue a Alex Cross, un psicólogo forense y detective de homicidios de Washington, D.C. Trabaja codo a codo junto a su compañero, el detective John Sampson, mientras persiguen a algunos de los asesinos más peligrosos de Estados Unidos. Juntos, navegan por los peligros del submundo criminal mientras Alex se esfuerza por proteger a su familia de sus amenazas.

La serie cuenta con ocho episodios. Imagen: Prime Video

El protagonista se encuentra lidiando con problemas de temperamento cada vez más graves y resistiéndose a la terapia durante más de un año tras el asesinato de su esposa, hasta que considera tomarse una licencia. Sin embargo, se ve involucrado en un caso de alto perfil relacionado con el asesinato de un activista local de Defund the Police / Black Lives Matter.

Tráiler de la serie

Embed - Cross | Tráiler Oficial | Prime Video

