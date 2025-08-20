Prime Video: el thriller psicológico que se mete en tu psiquis y será tu próxima serie favorita

detective alex cross "Cross" es protagonizada por Aldis Hodge. Imagen: Prime Video

Cabe destacar que la serie de suspenso policial está basada en las novelas "Alex Cross" escritas por James Patterson.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Basado en el héroe número uno de James Patterson, vendedor récord del NY Times, Detective Alex Cross es un thriller que relata las investigaciones del brillante psicólogo forense y detective de la Policía de DC, Alex Cross. Junto con su mejor amigo y socio, el detective John Sampson, Cross analiza las mentes de asesinos despiadados mientras protege a su familia del mundo criminal", relata la descripción de Prime Video.

cross detective La serie cuenta con ocho episodios. Imagen: Prime Video

El protagonista se encuentra lidiando con problemas de temperamento cada vez más graves y resistiéndose a la terapia durante más de un año tras el asesinato de su esposa, hasta que considera tomarse una licencia. Sin embargo, se ve involucrado en un caso de alto perfil relacionado con el asesinato de un activista local de Defund the Police / Black Lives Matter.

Tráiler de la serie