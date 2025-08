Prime Video y la serie que todos quieren ver: protagonizada por la actriz de "Mi año en Oxford"

Pretty Little Liars The Perfectionist "Pretty Little Liars: The Perfectionists" se estrenó en 2019. Imagen: Prime Video

"Pretty Little Liars: The Perfectionists" es protagonizada por Sasha Pieterse (como Alison DiLaurentis) y Janel Parrish (como Mona Vanderwaal) , del elenco original, y se suma Sofía Carson (como Ava Jalali) , la protagonista de la película que recién estrena en Netflix, "Mi año en Oxford".

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Unos años después de los acontecimientos de 'Pretty Little Liars', tres amigas universitarias luchan contra el estrés de ser personas con un alto rendimiento en la pintoresca ciudad de Beacon Heights", relata la descripción de Prime Video.

Todo acerca de la ciudad de Beacon Heights parece perfecto, desde su universidad de primer nivel hasta sus residentes de alto rendimiento. Pero nada en Beacon Heights es lo que parece ser. El estrés de tener que ser perfecto lleva al primer asesinato de la ciudad. Detrás de cada perfeccionista hay un secreto, una mentira y una coartada necesaria.

secuela de Pretty little liars La serie cuenta con diez episodios. Imagen: Prime Video

Las protagonistas de la secuela son Alison DiLaurentis y Mona Vanderwaal, dos de los personajes clave de la serie original, que se rodean ahora de un grupo renovado de estudiantes en una historia que ha heredado de su predecesora mucho más que los componentes adictivos.

"PLL: The Perfectionists" no es una continuación de Pretty Little Liars, pero sí bebe de ese mundo. Desde los primeros instantes del capítulo piloto, la atmósfera de Rosewood se traslada la Universidad de Beacon Heights, donde Alison desembarca para dejar atrás el pasado y desarrollar su carrera como profesora. Allí le espera Mona con una cara oscura que no le ha abandonado.

Tráiler de la serie