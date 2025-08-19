Esta serie de ciencia ficción tiene seis episodios. Imagen: Prime Video

El consumo de entretenimiento ha sido delegado a las plataformas de streaming en la actualidad. Cualquier persona tiene dos y hasta tres suscripciones en diferentes servicios de este tipo y Prime Video es una de las más destacadas. Ofrece contenido en alta calidad, además de que los títulos se pueden descargar para ver sin conexión en cualquier momento y lugar.

Prime Video tiene una amplia biblioteca con series, películas, documentales y eventos deportivos en vivo. Tiene opciones para todos los integrantes de la familia, desde una comedia ligera para pasar la tarde, hasta un thriller psicológico que te deja con el estómago revuelto de los nervios.

En esta ocasión, te recomendamos una serie de ciencia ficción que te dejará enganchado desde el primer hasta el último episodio. "Romancero" es una producción original de España que resulta un thriller sobrenatural con una historia atrapante.

Romancero serie
Alba Flores, la actriz que interpreta a Nairobi en "La casa de papel" sale en la serie. Imagen: Prime Video

La serie fue escrita por Fernando Navarro, guionista de películas como "Verónica" o "Venus", y dirigida por Tomás Peña, quien trabajó para videoclips con artistas como Rosalía, Rauw Alejandro, C.Tangana, Bad Gyal o Katy Perry.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Jordán y Cornelia son unos niños que, desamparados en mitad de la noche, huyen de las personas encolerizadas que los acusan de asesinato. Aterrados y temiendo por sus vidas, cuidarán el uno del otro y harán lo posible para no caer en manos de dos violentos agentes de la ley, Teodoro y Sorroche. Al mismo tiempo, tratarán de esquivar los peligros de origen sobrenatural que se cruzan en su camino", relata la descripción de Prime Video.

La serie gira en torno a Cornelia, una niña a la que han robado la infancia, y Jordán, que no es un niño pero tampoco un hombre. Los dos jóvenes desamparados se encuentran escapando de las fuerzas de la ley, de poderosas criaturas sobrenaturales y de sí mismos.

prime video romancero
La serie ofrece una historia de terror y seres sobrenaturales. Imagen: Prime Video

Romancero es la historia de esta huida, de los perseguidos y los perseguidores, enmarcada en una Andalucía desértica y cruel, tan real como mítica, durante una noche de pesadilla plagada de demonios, brujas y bebedores de sangre.

Tráiler de la serie

Embed - Romancero | Teaser Oficial | Prime Video España

Reparto de la serie

  • Elena Matic
  • Sasha Cócola
  • Ricardo Gómez
  • Belén Cuesta
  • Alba Flores
  • Txunamy Ortiz

