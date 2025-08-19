Romancero serie Alba Flores, la actriz que interpreta a Nairobi en "La casa de papel" sale en la serie. Imagen: Prime Video

La serie fue escrita por Fernando Navarro, guionista de películas como "Verónica" o "Venus", y dirigida por Tomás Peña, quien trabajó para videoclips con artistas como Rosalía, Rauw Alejandro, C.Tangana, Bad Gyal o Katy Perry.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Jordán y Cornelia son unos niños que, desamparados en mitad de la noche, huyen de las personas encolerizadas que los acusan de asesinato. Aterrados y temiendo por sus vidas, cuidarán el uno del otro y harán lo posible para no caer en manos de dos violentos agentes de la ley, Teodoro y Sorroche. Al mismo tiempo, tratarán de esquivar los peligros de origen sobrenatural que se cruzan en su camino", relata la descripción de Prime Video.

La serie gira en torno a Cornelia, una niña a la que han robado la infancia, y Jordán, que no es un niño pero tampoco un hombre. Los dos jóvenes desamparados se encuentran escapando de las fuerzas de la ley, de poderosas criaturas sobrenaturales y de sí mismos.

prime video romancero La serie ofrece una historia de terror y seres sobrenaturales. Imagen: Prime Video

Romancero es la historia de esta huida, de los perseguidos y los perseguidores, enmarcada en una Andalucía desértica y cruel, tan real como mítica, durante una noche de pesadilla plagada de demonios, brujas y bebedores de sangre.

Tráiler de la serie

Embed - Romancero | Teaser Oficial | Prime Video España

Reparto de la serie