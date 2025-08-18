Thunderbolt and Lightfoot Película Thunderbolt and Lightfoot, disponible en Prime Video.

Esta producción fue escrita y dirigida por Michael Cimino, sus protagonistas son Clint Eastwood, Jeff Bridges, George Kennedy y Geoffrey Lewis. Es importante destacar que el director de esta cinta iba a ser Eastwood, pero tal fue la insistencia de Cimino en convertirse en director de ella que Eastwood accedió a que la dirigiese.

Cimino es el icónico director de Hollywood que realizó El cazador, por la cual ganó el premio Oscar al mejor director y a la mejor película; dos años después hizo Las puertas del cielo, y sus extravagancias dispararon el presupuesto, lo que terminó hundiendo a su productora, la United Artists.

En cuanto a las nominaciones a premios internacionales, por su papel de Lightfoot, Jeff Bridges fue nominado al premio Óscar a mejor actor de reparto.

