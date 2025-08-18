Clint Eastwood es uno de los protagonistas de este clásico de los años 70

En la plataforma de streaming Prime Video siempre podemos encontrar películas de calidad, producciones que por algún motivo se han convertido en clásicos de Hollywood.

En esta ocasión te recomendamos la película Thunderbolt and Lightfoot, también conocida como Especialista en el crimen ó Un botín de 500.000 dólares, la cual se estrenó en 1974. Esta cinta tiene una duración total de 110 minutos, y además recibió un puntaje de 7 puntos en el sitio web IMDb.

¿De qué trata la película Thunderbolt and Lightfoot?

La sinopsis de este clásico de los años 70 es la siguiente: "John Doherty es un criminal retirado que debe rendir cuentas ante dos antiguos socios que le reclaman un botín de medio millón de dólares, que no están seguros que siga estando en el lugar en el que lo habían escondido".

Thunderbolt and Lightfoot
Película Thunderbolt and Lightfoot, disponible en Prime Video.

Esta producción fue escrita y dirigida por Michael Cimino, sus protagonistas son Clint Eastwood, Jeff Bridges, George Kennedy y Geoffrey Lewis. Es importante destacar que el director de esta cinta iba a ser Eastwood, pero tal fue la insistencia de Cimino en convertirse en director de ella que Eastwood accedió a que la dirigiese.

Cimino es el icónico director de Hollywood que realizó El cazador, por la cual ganó el premio Oscar al mejor director y a la mejor película; dos años después hizo Las puertas del cielo, y sus extravagancias dispararon el presupuesto, lo que terminó hundiendo a su productora, la United Artists.

En cuanto a las nominaciones a premios internacionales, por su papel de Lightfoot, Jeff Bridges fue nominado al premio Óscar a mejor actor de reparto.

Dónde se puede ver la película Thunderbolt and Lightfoot, según tu ubicación: geográfica:

  • Estados Unidos: se puede ver en Amazon y Apple TV.
  • Latinoamérica: está disponible en Prime Video y Apple TV.
  • España: está disponible en Prime Video y Apple TV.

