Prime Video y una comedia romántica con Meg Ryan que pasó desapercibida en los años 90

La película French Kiss fue dirigida por Lawrence Kasdan y protagonizada por Meg Ryan (quien además es una de las productoras), Kevin Kline, Jean Reno, Suzan Anbeh y Françoise Cluzet. Esta producción tiene una duración total de 111 minutos, y además recibió un puntaje de 6,6 en el sitio web IMDb.

El papel principal de Luc fue escrito originalmente para Gérard Depardieu, pero Kevin Kline aceptó el papel cuando Depardieu no estaba disponible para la película.

El guion de esta producción fue escrito por Adam Brooks, y el rodaje se llevó a cabo en locaciones de París, la región de Provenza-Alpes-Costa Azul del sureste de Francia y Cannes.

El título original de la película era Paris Match, un juego de palabras con el nombre de la famosa revista francesa. Sin embargo, el título tuvo que cambiarse después de que Billy Crystal lo impugnara ante la MPAA por ser demasiado parecido al de su propia comedia romántica ambientada en París, Forget Paris, estrenada apenas dos semanas después.

