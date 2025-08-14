Dolores Fonzi se prepara para el estreno de Belén, la historia de una joven acusada de cometer un aborto ilegal

Esta película se estrenará en cines argentinos seleccionados el 18 de septiembre y luego estará disponible en Prime Video más adelante en el año, en 240 países y territorios alrededor del mundo.

Esta producción está ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina, sigue la historia de Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal, y de Soledad Deza, una audaz abogada que arriesga todo para asumir un caso tan controversial como decisivo. A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema judicial conservador, desatando una ola de indignación y una creciente red de solidaridad que traspasa fronteras.

Como mencionamos previamente, esta película está dirigida y protagoniza por Dolores Fonzi, quien está acompañada por Camila Plaate (Motoarrebatador), Laura Paredes (Argentina, 1985), Julieta Cardinali (Maradona: Sueño Bendito), y Sergio Prina (Motoarrebatador), con apariciones especiales de Luis Machín (Cromañón) y César Troncoso (El Eternauta), entre otros.

Además, es importante destacar que Belén está basada en el libro "Somos Belén" de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes. La producción está a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S, con Diego Copello como productor ejecutivo.