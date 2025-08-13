Está en Prime Video y tiene seis episodios: la serie de comedia poco conocida que te hará reír

serie cochina envidia "Cochina envidia" se estrenó en 2022. Imagen: Prime Video

Es protagonizada por Ana María Orozco de "Betty la fea", Chichila Navia de "Pablo Escobar: el patrón del mal", Carolina Cuervo de "Mujeres Asesinas" y Jeymi Paola Vargas la ex señorita Colombia 2003.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Cuatro grandes amigas convierten una cena de celebración en una completa pesadilla. Una noche venenosa donde la amistad y la envidia se sientan juntas en la mesa", revela la descripción de Prime Video.

"Cochina envidia" es la historia de cuatro amigas que se reúnen para celebrar que María, una de ellas, acaba de ganar un prestigioso premio de literatura. Pero, lo que comienza siendo una fiesta llena de risas y compañerismo se acaba convirtiendo en una guerra en la que ninguna de ellas duda en soltar las verdades a la cara, reabriendo viejas heridas y poniendo en peligro la amistad que las unía.

cochina envidia Esta comedia dramática tiene seis episodios. Imagen: Prime Video

La serie habla de la amistad y el veneno, pero principalmente del amor que surge entre las amigas. A pesar de que son difíciles, lo último que sana son las relaciones, y así lo muestra esta comedia un poco más oscura pero divertida.

Tráiler de la serie