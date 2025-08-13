Inicio Series y películas Prime Video
Está en Prime Video y tiene seis episodios: la serie de comedia poco conocida que te hará reír

Protagonizada por Ana María Orozco, la actriz de "Betty la fea", esta serie cuenta una historia entretenida e intrigante. Está disponible en Prime Video

Paula García
Por Paula García [email protected]
Ana María Orozco protagoniza la serie. Imagen: Prime Video

En la actualidad cada vez es más imprescindible la faceta internacional en las plataformas de streaming. Los usuarios quieren ver series y películas que vayan más allá de Hollywood, que exploren culturas e historias que salen de lo común y muestran nuevas sensibilidades. Afortunadamente, Prime Video trasciende las fronteras y tiene producciones de múltiples nacionalidades.

El amplio catálogo de Prime Video ofrece series, películas, reality shows y documentales para todos los estados de ánimo, un drama romántico para acostarse en el sofá envuelto en una manta, una comedia para pasar una tarde de risas, o una historia de suspenso para comerse las uñas.

En esta oportunidad la recomendación es "Cochina envidia", una serie original de Colombia que se estrenó en 2022. En tan solo seis episodios, esta comedia dramática desborda talento, sobre todo femenino.

"Cochina envidia" se estrenó en 2022. Imagen: Prime Video

Es protagonizada por Ana María Orozco de "Betty la fea", Chichila Navia de "Pablo Escobar: el patrón del mal", Carolina Cuervo de "Mujeres Asesinas" y Jeymi Paola Vargas la ex señorita Colombia 2003.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Cuatro grandes amigas convierten una cena de celebración en una completa pesadilla. Una noche venenosa donde la amistad y la envidia se sientan juntas en la mesa", revela la descripción de Prime Video.

"Cochina envidia" es la historia de cuatro amigas que se reúnen para celebrar que María, una de ellas, acaba de ganar un prestigioso premio de literatura. Pero, lo que comienza siendo una fiesta llena de risas y compañerismo se acaba convirtiendo en una guerra en la que ninguna de ellas duda en soltar las verdades a la cara, reabriendo viejas heridas y poniendo en peligro la amistad que las unía.

Esta comedia dramática tiene seis episodios. Imagen: Prime Video

La serie habla de la amistad y el veneno, pero principalmente del amor que surge entre las amigas. A pesar de que son difíciles, lo último que sana son las relaciones, y así lo muestra esta comedia un poco más oscura pero divertida.

Tráiler de la serie

Embed - Cochina Envidia - Tráiler Oficial | Prime Video

