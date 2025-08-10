Protagonizada por Álex González, el actor español de "Toy Boy" y "Vivir sin permiso", se unen al elenco Andrea Bosca, Verónica Echegui, Maria João Falcão, Alberto Jo Lee, entre otras personalidades de la actuación.

3 caminos "3 Caminos" se estrenó en 2021. Imagen: Prime Video

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"'3 Caminos' relata la vida de cinco amigos, cada uno de una nacionalidad diferente, todos ellos conectados por El Camino de Santiago en tres momentos puntuales de su vida. A lo largo de este camino nos adentramos en sus vidas: el paso del tiempo, sus sueños, las historias de pareja y amistades, y cómo todo esto irá transformando las personalidades de los cinco".

La serie gira en torno un grupo de amigos unido por el Camino de Santiago, un conjunto de rutas de peregrinación que convergen en Santiago de Compostela, en Galicia, España. Muchos recorren este camino en busca de una experiencia religiosa, espiritual o cultural.

3 caminos serie La española Verónica Echegui interpreta a Raquel en la serie. Imagen: Prime Video

Los amigos pasan por esta famosa peregrinación a lo largo de tres épocas distintas, el año 2000, el 2006 y el 2021. Tres años diferentes, tres caminos, tres etapas de la vida, muchos problemas, tensiones y conflictos del mundo ordinario que se juegan en el tablero espiritual y material de El Camino de Santiago.

Se puede decir que el camino actúa de catalizador y excusa para reunirlos en cada una de las épocas en las que nos asomamos a sus vidas. Les acompañan historias llenas de emociones, amistades, coraje, pero también decepciones, miedo y perdón.

Tráiler de la serie