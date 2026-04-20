Prime Video arrasa con la serie del 2026 que vieron más de 40 millones de espectadores en el mundo

En la segunda temporada, el peligro se intensifica a medida que Cross persigue a un despiadado justiciero que ataca a magnates multimillonarios corruptos.

Cuando el poderoso magnate Lance Durand (Matthew Lillard) busca protección del FBI tras una escalofriante amenaza de muerte que lo vincula con un asesinato impactante, Cross y la agente del FBI Kayla Craig (Alona Tal) lideran una investigación conjunta, compitiendo contrarreloj para detener a un asesino que deja tras de sí pistas espeluznantes.

El universo expandido de Cross presenta a los nuevos miembros del reparto Matthew Lillard, Jeanine Mason y Wes Chatham, junto con los favoritos que regresan Isaiah Mustafa, Alona Tal, Samantha Walkes, Juanita Jennings, Caleb Elijah, Melody Hurd y Johnny Ray Gill.

Prime Video: de qué trata la serie Cross

Alex Cross es un brillante detective y psicólogo forense que utiliza su profundo entendimiento de la psicología criminal para resolver los casos más complejos.

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A lo largo de la serie, basada en las populares novelas de James Patterson, Cross se enfrenta a una variedad de asesinos y criminales astutos, cada uno de los cuales desafía su ingenio y habilidades de deducción.

Con un enfoque singular que combina la investigación policial con el análisis psicológico, se adentra en las mentes perturbadas de los culpables, así como en las de sus víctimas, revelando oscuros secretos y motivaciones.

Prime Video: reparto de la serie Cross

Aldis Hodge

Isaiah Mustafa

Alona Tal

Tráiler de la serie Cross