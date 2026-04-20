Uno de los grandes estrenos del 2026 que Prime Video tiene es esta serie de EE.UU. que fue vista por más de 40 millones de espectadores, se trata de Cross.
Prime Video arrasa con la serie del 2026 que vieron más de 40 millones de espectadores en el mundo
Uno de los grandes estrenos del 2026 que Prime Video tiene es esta serie de EE.UU. que fue vista por más de 40 millones de espectadores
Cross es un drama ambientado en Washington, D.C. centrado en Alex Cross, un brillante detective de homicidios y psicólogo forense con una rara habilidad para comprender la mente de los asesinos en serie.
La primera temporada atrajo a más de 40 millones de espectadores en todo el mundo en sus primeros 20 días, consolidando a Cross como un éxito rotundo para Prime Video.
En la segunda temporada, el peligro se intensifica a medida que Cross persigue a un despiadado justiciero que ataca a magnates multimillonarios corruptos.
Cuando el poderoso magnate Lance Durand (Matthew Lillard) busca protección del FBI tras una escalofriante amenaza de muerte que lo vincula con un asesinato impactante, Cross y la agente del FBI Kayla Craig (Alona Tal) lideran una investigación conjunta, compitiendo contrarreloj para detener a un asesino que deja tras de sí pistas espeluznantes.
El universo expandido de Cross presenta a los nuevos miembros del reparto Matthew Lillard, Jeanine Mason y Wes Chatham, junto con los favoritos que regresan Isaiah Mustafa, Alona Tal, Samantha Walkes, Juanita Jennings, Caleb Elijah, Melody Hurd y Johnny Ray Gill.
Prime Video: de qué trata la serie Cross
Alex Cross es un brillante detective y psicólogo forense que utiliza su profundo entendimiento de la psicología criminal para resolver los casos más complejos.
A lo largo de la serie, basada en las populares novelas de James Patterson, Cross se enfrenta a una variedad de asesinos y criminales astutos, cada uno de los cuales desafía su ingenio y habilidades de deducción.
Con un enfoque singular que combina la investigación policial con el análisis psicológico, se adentra en las mentes perturbadas de los culpables, así como en las de sus víctimas, revelando oscuros secretos y motivaciones.
Prime Video: reparto de la serie Cross
- Aldis Hodge
- Isaiah Mustafa
- Alona Tal