Prime Video: Mark Wahlberg arrasa con la comedia más exitosa del 2026

La premisa de Balls Up es tan absurda como cabría esperar en una comedia de este estilo: dos trabajadores de una empresa de marketing, interpretados por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, intentan cerrar un acuerdo delirante durante el Mundial de fútbol en Brasil para convertir un producto tan surrealista como un preservativo de cobertura total en el oficial del torneo.

A partir de ahí, todo se desmadra. Una cadena de decisiones absurdas, fiestas descontroladas y momentos de vergüenza ajena desembocan en un escándalo internacional que convierte a los protagonistas en enemigos públicos mientras intentan escapar del país con vida, lo que transforma la película en una mezcla de buddy movie, road movie y comedia de persecución constante.

Prime Video: de qué trata la película Balls Up: Con un par

La reseña de la película Balls Up (Con un par) cuenta que dos ejecutivos de marketing son despedidos y, tras emborracharse en un partido de fútbol, desatan una serie de incidentes caóticos.

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La película se centra en las andanzas de Brad (Mark Wahlberg) y Elijah (Paul Walter Hauser), integrantes del equipo de marketing de una compañía estadounidense que no sólo pretende lanzar al mundo un nuevo y revolucionario preservativo, el cual proporciona una cobertura total, sino que pretende usar de escaparate el mundial de fútbol.

Tras un desafortunado incidente en la final del mundial , se verán perseguidos por todo el país, desde la hinchada brasileña, los cuerpos y fuerzas de seguridad de Brasil, hippies y traficantes.

Prime Video: reparto de la película Balls Up: Con un par

Mark Wahlberg

Paul Walter Hauser

Benjamin Bratt

Eva De Dominici

Daniela Melchior

Tráiler de la película Balls Up: Con un par