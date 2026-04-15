Prime Video: Denzel Washington es un éxito impresionante con la película de acción irrestible

Un agente de la DEA, Bobby Trench (Denzel Washington), y un oficial de la Inteligencia Naval, Michael Stigman (Mark Wahlberg), planean un atraco dentro de una operación contra la mafia.

Cuando descubren que en el banco hay mucho más dinero del esperado, el caso se complica. Adaptación al cine de una novela gráfica de Steven Grant.

Prime Video: de qué trata la película Armados y peligrosos

La película sigue la historia de un agente de la DEA y un oficial de la Inteligencia Naval, que están trabajando encubiertos en un doble caso que implica a la salvaje mafia de la ciudad.

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Ninguno de los protagonistas conoce la verdadera identidad de su compañero, ya que uno de los objetivos de la misión es vigilar e investigar los movimientos del contrario.

Además, tendrán que robar el dinero de un banco que se considera tapadera de la organización criminal.

La fortuna asciende a casi 50 millones de dólares, así los dos personajes que luchan por derrocar a esta sanguinaria banda tendrán que elaborar un buen plan para lograr introducirse en el interior del banco y llevarse todo este dinero.

Prime Video: reparto de la película Armados y peligrosos

Denzel Washington

Mark Wahlberg

Paula Patton

Bill Paxton

James Marsden

Fren Ward

Tráiler de la película Armados y peligrosos