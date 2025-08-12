modern love serie Anne Hathaway protagoniza uno de los episodios. Imagen: Prime Video

"Modern Love" es una serie de antología, una comedia romántica desarrollada por John Carney. La primera temporada tiene ocho episodios que varían de entre 29 a 35 minutos de duración. La segunda temporada también tiene ocho capítulos.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Una amistad poco probable. Un amor perdido que resurge. Un matrimonio en su punto de inflexión. Una cita que podría no haberlo sido. Una nueva familia no convencional. Son historias únicas sobre las alegrías y las dificultades del amor, cada una inspirada en una redacción personal de la vida real de la amada columna del New York Times 'Amor moderno'", revela la descripción de Prime Video.

Desde hace más de 20 años, una columna semanal del diario The New York Times titulada "Modern Love" se llena de ensayos personales sobre el amor, la pérdida y la redención. Luego, se convirtió en un popular podcast, con voces de Ethan Hawke o Isabelle Huppert como relatores.

amor moderno "Modern Love" se estrenó en 2019. Imagen: Prime Video

En 2019 se estrenó la primera temporada de una serie inspirada en la comuna neoyorkina. A lo largo de ocho episodios, intenta responder a una pregunta difícil y compleja de responder: ¿Cuántas formas de amor existen?

Tráiler de la serie

Embed - Modern Love - Tráiler Oficial | Amazon Prime Video

Reparto de la serie