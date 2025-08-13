Inicio Sociedad Prime Video
Prime Video sorprende a sus usuarios con la adaptación norteamericana de la película argentina 4X4

Esta remake norteamericana ha recibido muchos elogios entre los críticos de películas. Se puede ver en Prime Video

Paula Alonso
Paula Alonso
En la plataforma de Prime Video siempre podemos hallar películas originales y producidas por Amazon, pero también están disponibles algunas remakes de clásicos.

En esta ocasión, Prime Video ha sorprendido a sus usuarios con un remake o adaptación norteamericana de una película argentina que fue protagonizada por Peter Lanzani y Dady Brieva. Nos referimos a 4x4, pero en la versión de los Estados Unidos lleva como título Encerrado o Locked.

¿De qué trata la película Encerrado?

La sinopsis oficial de la película Encerrado es la siguiente: Eddie intenta robar una SUV y queda atrapado dentro, a merced de William, su dueño, quien con un retorcido sentido de justicia decidirá su destino.

Sam Raimi produce el remake estadounidense, y el director es David Yarovesky. Además, está protagonizada por Bill Skarsgård (a quien muchos conocieron por la última versión de IT), Anthony Hopkins, Ashley Cartwright, Emma Kombe, Michael Eklund, Navid Charkhi.

La película Encerrado tiene una duración total de 1 hora y 35 minutos, y además recibió un puntaje de 5,8 en el sitio web IMDb, el cual realiza críticas y reseñas de películas, series y documentales.

A diferencia de la película argentina, esta versión norteamericana intensifica la sensación de la claustrofobia. Además, la camioneta se desplaza por la ciudad controlada remotamente por su dueño, quien somete al protagonista a un angustiante viaje. También se incorporan persecuciones y momentos espectaculares que buscan reforzar la fábula moral que subyace en la trama.

Cabe destacar que Encerrado no es la único remake que se ha realizado de 4x4, ya que por ejemplo en 2022 se estrenó A Jaula, en Brasil; y Dongalunnaru Jaagratha, en India. Ambas producciones siguieron lo delineado en la versión original con unas pocas diferencias: la brasileña jugaba más con el suspenso de lo que ocurría alrededor del vehículo durante los días de cautiverio del protagonista, mientras que la versión India resolvía la historia por el lado de la redención.

Embed - LOCKED Trailer (2025) Bill Skarsgård

Dónde se puede ver la película Encerrado, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: se puede ver en Amazon y Hulu como Locked.
  • Latinoamérica: está disponible en Prime Video y Apple TV.
  • España: no está disponible en ninguna plataforma de streaming por el momento.

