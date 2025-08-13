Prime Video sorprende a sus usuarios con la adaptación norteamericana de la película argentina 4X4

Encerrado Prime Video Película Encerrado, disponible en Prime Video.

Sam Raimi produce el remake estadounidense, y el director es David Yarovesky. Además, está protagonizada por Bill Skarsgård (a quien muchos conocieron por la última versión de IT), Anthony Hopkins, Ashley Cartwright, Emma Kombe, Michael Eklund, Navid Charkhi.

La película Encerrado tiene una duración total de 1 hora y 35 minutos, y además recibió un puntaje de 5,8 en el sitio web IMDb, el cual realiza críticas y reseñas de películas, series y documentales.

A diferencia de la película argentina, esta versión norteamericana intensifica la sensación de la claustrofobia. Además, la camioneta se desplaza por la ciudad controlada remotamente por su dueño, quien somete al protagonista a un angustiante viaje. También se incorporan persecuciones y momentos espectaculares que buscan reforzar la fábula moral que subyace en la trama.

Cabe destacar que Encerrado no es la único remake que se ha realizado de 4x4, ya que por ejemplo en 2022 se estrenó A Jaula, en Brasil; y Dongalunnaru Jaagratha, en India. Ambas producciones siguieron lo delineado en la versión original con unas pocas diferencias: la brasileña jugaba más con el suspenso de lo que ocurría alrededor del vehículo durante los días de cautiverio del protagonista, mientras que la versión India resolvía la historia por el lado de la redención.

