Prime Video: la película sobre la comunidad amish que IMDb recomienda como una de las mejores

Película Plus One At an Amish Wedding Película Plus One At an Amish Wedding.

Esta película recibió un puntaje de 6,6 puntos en el sitio web IMDb, y además tiene una duración total de 87 minutos.

El director es Richard Ramsey, y la protagonizan Galadriel Stineman, Kevin Joy, Mary McElree, Summer Mastain, Preston Kameka, Joy Conly, entre otros.

¿Quiénes son los amish?

Los Amish son un grupo religioso protestante que llegó a Estados Unidos tras huir de la persecución en Europa a principios del Siglo XVIII. Es una comunidad que vive sin electricidad, trabajan en el campo a fuerza de caballos.

Leen la biblia y son devotos cristianos. En Estados Unidos se radicaron en el noreste a fines del Siglo XVIII, especialmente en Pensilvania, Ohio e Indiana, donde compraron tierras y hoy aún las trabajan.

Las mujeres solteras usan cofias (gorras) negras mientras que las casadas, usan cofias blancas, lo que posibilita su reconocimiento y refuerza los valores tradicionales que acentúan su identidad.

