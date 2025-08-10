Prime Video: la película sobre la comunidad amish que IMDb recomienda como una de las mejores

La plataforma de streaming Prime Video siempre suma a su catálogo películas comerciales y con actores de renombre, pero también ofrece producciones de bajo presupuesto que valen la pena ver.

Esta ocasión te recomendamos una película que nos permite adentrarnos en una comunidad amish. Se trata de Plus One At an Amish Wedding, una producción romántica que se estrenó en 2022.

¿De qué trata la película Plus One At an Amish Wedding?

La sinopsis oficial de esta película es la siguiente: April trabaja en un prestigioso hospital de Nueva York y recientemente conoció a un apuesto veterinario llamado Jesse. Jesse recibe una invitación para la boda de su hermano, por lo que él y April viajan a la comunidad Amish para encontrarse con aquellos que Jesse dejó atrás hace años.

Película Plus One At an Amish Wedding
Esta película recibió un puntaje de 6,6 puntos en el sitio web IMDb, y además tiene una duración total de 87 minutos.

El director es Richard Ramsey, y la protagonizan Galadriel Stineman, Kevin Joy, Mary McElree, Summer Mastain, Preston Kameka, Joy Conly, entre otros.

¿Quiénes son los amish?

Los Amish son un grupo religioso protestante que llegó a Estados Unidos tras huir de la persecución en Europa a principios del Siglo XVIII. Es una comunidad que vive sin electricidad, trabajan en el campo a fuerza de caballos.

Leen la biblia y son devotos cristianos. En Estados Unidos se radicaron en el noreste a fines del Siglo XVIII, especialmente en Pensilvania, Ohio e Indiana, donde compraron tierras y hoy aún las trabajan.

Las mujeres solteras usan cofias (gorras) negras mientras que las casadas, usan cofias blancas, lo que posibilita su reconocimiento y refuerza los valores tradicionales que acentúan su identidad.

Embed - "Plus One at an Amish Wedding" | Official Trailer

Dónde se puede ver la película Plus One At an Amish Wedding, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: se puede ver en Prime Video.
  • Latinoamérica: se puede disfrutar en Prime Video y Runtime.
  • España: está disponible en Runtime.

