Willem Dafoe y una película de suspenso psicológico que ocupa el top 10 en Prime Video

La película se estrenó en 2023, pero recién ahora ha sido agregada en Prime Video y ocupa el puesto 8 del Top 10 de la plataforma. Además, tiene una duración total de 1 hora y 45 minutos y recibió un puntaje de 5,5 puntos en el sitio web IMDb.

El guión de esta película fue escrito por Ben Hopkins y dirigida por Vasilis Katsoupis en su debut como director. Como mencionamos previamente, la cinta está protagonizada por Willem Dafoe, y lo acompañan en roles menores Gene Bervoets y Eliza Stuyck.

El crítico Diego Lerer expresa a la perfección lo que vemos en la película: "Hay un solo actor, prácticamente, de principio a fin. Y un solo escenario. Y nada más".

Sin dudas, la película Inside es una gran opción para ver en cualquier momento del día, y además nos invita a reflexionar sobre la calidad magistral de la actuación de Dafoe, quien actúa solo durante más de 1 hora y media y uno no puede quitarle los ojos de encima.

