Willem Dafoe y una película de suspenso psicológico que ocupa el top 10 en Prime Video

En Prime Video siempre podemos encontrar películas y series que han sido elogiadas por la crítica, ya sea por sus protagonistas, por la historia que reflejan o porque logran provocar en nosotros los espectadores diversas emociones.

En esta ocasión te aconsejamos ver la película Inside, también conocida como Adentro, la cual cuenta con el protagónico del icónico Willem Dafoe.

¿De qué trata la película Inside?

La sinopsis de la película Inside es la siguiente: Al fracasar el plan que había diseñado para cometer un robo, un sofisticado ladrón de arte queda atrapado en un lujoso apartamento de la zona más exclusiva de Nueva York. Con la única compañía de obras de arte, debe pensar cómo salir de allí.

Película Inside
Película Inside con Willem Dafoe.

La película se estrenó en 2023, pero recién ahora ha sido agregada en Prime Video y ocupa el puesto 8 del Top 10 de la plataforma. Además, tiene una duración total de 1 hora y 45 minutos y recibió un puntaje de 5,5 puntos en el sitio web IMDb.

El guión de esta película fue escrito por Ben Hopkins y dirigida por Vasilis Katsoupis en su debut como director. Como mencionamos previamente, la cinta está protagonizada por Willem Dafoe, y lo acompañan en roles menores Gene Bervoets y Eliza Stuyck.

El crítico Diego Lerer expresa a la perfección lo que vemos en la película: "Hay un solo actor, prácticamente, de principio a fin. Y un solo escenario. Y nada más".

Sin dudas, la película Inside es una gran opción para ver en cualquier momento del día, y además nos invita a reflexionar sobre la calidad magistral de la actuación de Dafoe, quien actúa solo durante más de 1 hora y media y uno no puede quitarle los ojos de encima.

Embed - INSIDE - Official Trailer - In Theaters March 17

Dónde se puede ver la película Adentro, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: se puede ver en Amazon y Apple TV, y se encuentra como Inside.
  • Latinoamérica: se puede ver en Prime Video y Apple TV.
  • España: está disponible en Apple TV.

