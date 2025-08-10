Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Con a una tasa de natalidad en picada, el régimen fundamentalista trata a las mujeres como si fueran propiedad. Offred, una de las pocas mujeres fértiles que quedan, es obligada a ofrecer servicios sexuales como intento para repoblar el mundo", relata la descripción oficial de Prime Video.

serie el cuento de la criada Elisabeth Moss, actriz y productora estadounidense, protagoniza la serie de ciencia ficción. Imagen: Prime Video

La serie está ambientada luego de un golpe militar que asesina al presidente. Así, unos políticos teócratas llegan al poder de Estados Unidos, que pasa a denominarse República de Gilead, proveniente de Galaad, para referirse a la organización política de la obra.

Con la excusa de la defensa contra la violencia, aumentan el autoritarismo, disminuyendo las libertades y derechos sociales. Esa nueva demarcación geográfica y esa ideología se podría asociar con los aceleracionistas de corte neonazi. Suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres, quienes se dividen en castas.

La criada es una mujer que se considera un objeto, cuyo valor está en sus ovarios, siendo un receptáculo necesario para alcanzar el nivel de nuevos nacimientos deseado en Gilead, velando por mantener el modelo de sociedad impuesto.

el cuento de la criada "El cuento de la criada" se inspira en la novela escrita por Margaret Atwood. Imagen: Prime Video

En esta sociedad, Defred es una mujer que pierde su dinero, su empleo y su nombre. Al ser tomada como esclava, es asignada como la "criada" del hombre, que es el comandante del hogar. Desde entonces, la mujer no tiene autonomía económica, ni independencia, no puede leer e incluso le está prohibido salir del hogar donde fue designada.

La serie tiene seis temporadas, y la última se estrenó en 2025. Debido a su atrapante historia y su éxito, obtuvo una nominación a los Primetime Emmys en 2023.

