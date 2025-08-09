Prime Video y la serie de ciencia ficción nominada a los Emmys que arrasa el streaming

grimm serie prime video La serie estrenó su primera temporada en 2017. Imagen: Prime Video

La serie fue nominada a los Primetime Emmy en 2014, y fue descrita como un drama con un toque policial oscuro y fantástico sobre un mundo donde existen personajes inspirados en los cuentos clásicos de los hermanos Grimm.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

La serie gira en torno al detective de homicidios Nick Burkhardt de Portland. La vida de este hombre toma un giro inesperado y peligroso cuando su tía materna, la mujer que lo crio, le revela que es una persona dotada con la capacidad de reconocer a toda clase de criaturas sobrenaturales, que antaño poblaban los bosques centroeuropeos, pero que hoy se encuentran ocultos en la sociedad.

La serie es protagonizada por un detective de homicidios que descubre que existen criaturas sobrenaturales.

Nick descubre que su deber es combatir a los seres sobrenaturales y proteger a las personas "normales" que ignoran su existencia y maldad. A partir de ese momento, y sin poder ignorar la llamada de su destino ni abandonar la normalidad (su trabajo como detective y su relación con Juliette, su novia), Nick toma la decisión de llevar una peligrosa doble vida como policía/Grimm para cumplir con su deber.

Tráiler de la serie

Reparto de la serie