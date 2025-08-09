Inicio Series y películas Prime Video
Prime Video y la serie de ciencia ficción nominada a los Emmys que arrasa el streaming

Si quieres ver una serie extensa, que tenga varias temporadas y una historia atrapante, tenemos una recomendación ideal para ti. Está disponible en Prime Video

Paula García
David Giuntoli protagoniza la serie Grimm. Imagen: Prime Video

En el mundo del streaming, Prime Video sobresale como una plataforma exitosa, ya que los usuarios pueden acceder a una enorme biblioteca de contenido audiovisual, que va desde películas y documentales, hasta programas infantiles y reality shows. A continuación, te compartimos una serie de ciencia ficción que es una joya oculta de la plataforma.

Prime Video tiene múltiples funciones interesantes para los suscriptores. Pueden descargar títulos para ver sin conexión, acceder a contenido de alta calidad y obtener información sobre actores y escenas con la función X-Ray. Además, el servicio de streaming ofrece la posibilidad de ver contenido en varios idiomas.

La recomendación del día es la serie estadounidense “Grimm”, de fantasía, misterio, crimen y drama. Estrenó su primera temporada en 2011, y su sexta y última en 2017.

La serie estren&oacute; su primera temporada en 2017. Imagen: Prime Video

La serie fue nominada a los Primetime Emmy en 2014, y fue descrita como un drama con un toque policial oscuro y fantástico sobre un mundo donde existen personajes inspirados en los cuentos clásicos de los hermanos Grimm.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

La serie gira en torno al detective de homicidios Nick Burkhardt de Portland. La vida de este hombre toma un giro inesperado y peligroso cuando su tía materna, la mujer que lo crio, le revela que es una persona dotada con la capacidad de reconocer a toda clase de criaturas sobrenaturales, que antaño poblaban los bosques centroeuropeos, pero que hoy se encuentran ocultos en la sociedad.

La serie es protagonizada por un detective de homicidios que descubre que existen criaturas sobrenaturales. Imagen: Prime Video

Nick descubre que su deber es combatir a los seres sobrenaturales y proteger a las personas "normales" que ignoran su existencia y maldad. A partir de ese momento, y sin poder ignorar la llamada de su destino ni abandonar la normalidad (su trabajo como detective y su relación con Juliette, su novia), Nick toma la decisión de llevar una peligrosa doble vida como policía/Grimm para cumplir con su deber.

Tráiler de la serie

Reparto de la serie

  • David Giuntoli
  • Silas Weir Mitchell
  • Russell Hornsby
  • Sasha Roiz
  • Reggie Lee
  • Bitsie Tulloc

