Netflix sigue apostando fuerte a las series y películas originales y, durante la semana del 15 al 21 de junio de 2026, suma varios estrenos que prometen captar la atención de los suscriptores. Entre thrillers, dramas, documentales y nuevas producciones internacionales, la plataforma busca mantener el interés de los usuarios con historias para todos los gustos.
La nueva serie de Harlan Coben encabeza los estrenos de Netflix del 15 al 21 de junio
Netflix estrena, esta semana, producciones internacionales y un esperado thriller psicológico basado en una novela de Harlan Coben
Uno de los lanzamientos más esperados es Te encontraré (I Will Find You), la nueva adaptación de una novela de Harlan Coben. La miniserie, protagonizada por Sam Worthington, sigue la historia de un hombre condenado por el asesinato de su hijo que recibe una pista inesperada: el niño podría seguir con vida. Con misterio, suspenso y giros constantes, llega a Netflix el 18 de junio.
Al día siguiente, el 19 de junio, será el turno de Oasis, una serie española ambientada en un exclusivo resort donde una desaparición desata una investigación que convierte a todos los huéspedes en sospechosos. La producción combina drama juvenil, secretos y tensión en un entorno paradisíaco que esconde más de una verdad incómoda.
Dentro de los estrenos también aparece Mensajes de voz para Isabelle, una película romántica que sigue a una joven que intenta sobrellevar la muerte de su hermana mientras le deja mensajes en el buzón de voz. La historia mezcla emociones, duelo y nuevas oportunidades sentimentales.
Para los fanáticos de los documentales, Netflix estrenará la tercera temporada de America's Sweethearts: Las animadoras de los Dallas Cowboys, que vuelve a mostrar el detrás de escena de uno de los equipos de animación más famosos del deporte estadounidense.
Los estrenos de Netflix del 15 al 21 de junio
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16 de junio: America's Sweethearts: Las animadoras de los Dallas Cowboys (temporada 3).
18 de junio: Te encontraré.
19 de junio: Oasis.
19 de junio: Mensajes de voz para Isabelle.
20 de junio: Maridos en acción.
20 de junio: Várzea: Donde nace el fútbol.
Qué se viene en junio: los estrenos de Netflix
Mientras tanto, Netflix ya prepara otros grandes estrenos para los últimos días del mes, entre ellos El manuscrito de Dante, la película protagonizada por Oscar Isaac, Gal Gadot y Gerard Butler, y la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang, uno de los regresos más esperados entre las series y películas de la plataforma.