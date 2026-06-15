La nueva serie de Harlan Coben encabeza los estrenos de Netflix del 15 al 21 de junio

Dentro de los estrenos también aparece Mensajes de voz para Isabelle, una película romántica que sigue a una joven que intenta sobrellevar la muerte de su hermana mientras le deja mensajes en el buzón de voz. La historia mezcla emociones, duelo y nuevas oportunidades sentimentales.

america's sweethearts las cheerleaders de los Dallas Cowboys TORTA PASCUALINA (1).jpg

Para los fanáticos de los documentales, Netflix estrenará la tercera temporada de America's Sweethearts: Las animadoras de los Dallas Cowboys, que vuelve a mostrar el detrás de escena de uno de los equipos de animación más famosos del deporte estadounidense.

Los estrenos de Netflix del 15 al 21 de junio

16 de junio: America's Sweethearts: Las animadoras de los Dallas Cowboys (temporada 3).

18 de junio: Te encontraré.

19 de junio: Oasis.

19 de junio: Mensajes de voz para Isabelle.

20 de junio: Maridos en acción.

20 de junio: Várzea: Donde nace el fútbol.

Qué se viene en junio: los estrenos de Netflix

Mientras tanto, Netflix ya prepara otros grandes estrenos para los últimos días del mes, entre ellos El manuscrito de Dante, la película protagonizada por Oscar Isaac, Gal Gadot y Gerard Butler, y la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang, uno de los regresos más esperados entre las series y películas de la plataforma.