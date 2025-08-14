hart of dixie serie "Hart of Dixie" se estrenó en The CW en 2011. Imagen: Prime Video

La historiafue creada y dirigida por Leila Gerstein, conocida por ser la creadora de "Gossip Girl". La serie es protagonizada por Rachel Bilson, actriz estadounidense "The O.C." y "El último beso".

Prime Video:¿De qué trata la serie?

"Rachel Bilson encabeza un reparto estelar en esta comedia dramática fuera de lugar sobre la vida en un pueblo pequeño, las actitudes de una ciudad grande y complicados triángulos amorosos. Hart of Dixie es donde quieres estar", revela la descripción de Prime Video.

La serie gira en torno a la doctora Zoe Hart, quien aspira a ser como su padre y convertirse en cirujana cardiotorácica. Después de cuatro años de residencia en un hospital de Nueva York, Zoe no obtiene una beca por ser demasiado fría con los pacientes y acepta una oferta hecha años atrás de trasladarse hacia el sur y trabajar en una pequeña clínica médica en el pueblo de Bluebell, Alabama.

Hart of dixie Rachel Bilson protagoniza la serie. Imagen: Prime Video

Allí, descubre que el hombre que le había ofrecido el trabajo era su verdadero padre biológico, así que Zoe decide quedarse en la clínica con el fin de aprender más sobre él. A lo largo de la serie se encuentra a menudo en problemas por no entender las formas de los habitantes sureños. Se enamora rápidamente de George, pero opta por mantenerse en segundo plano, ya que él está comprometido, y comparte una coqueta amistad con Wade.

Tráiler de la serie

Embed - 'Doctora en Alabama' - estreno 16 de septiembre en AXN White

Reparto de la serie