Brad Pitt Troya

Esta película tiene una duración total de 154 minutos, y además recibió un puntaje de 7,3 puntos en el sitio web IMDb.

La película Troya cuenta con la dirección de Wolfgang Petersen y fue protagonizada por Brad Pitt, Sean Bean, Diane Kruger, Eric Bana y Orlando Bloom. Además, podemos mencionar que para ponerse en forma al momento de interpretar a Aquiles, el actor Brad Pitt se sometió a una exigente rutina de ejercicios.

Duffy Gaver, ex cuerpo de élite de la Marina de Estados Unidos, el preparador físico de Pitt, aseguró que se enfocó en fortalecer la espalda y los brazos del actor, más que el pecho, con una intensa rutina de ejercicios con mancuernas y jalones en máquina. Una vez que ya estaba filmando la película en Malta, el actor ya podía levantar pesas de 40 a 45 kilos.

Incluso Pitt sufrió una lesión durante el rodaje que podría parecer un chiste. "En un ataque de estúpida ironía, me torcí el tendón de Aquiles. Lo cual es extraño", confesó el actor.

Si recordamos lo que se relata en la epopeya, Aquiles era un ser indestructible porque había sido sumergido en la laguna Estigia por Tetis. Sin embargo, su única debilidad era el talón que no había sido cubierto por el agua, y es en esa misma zona donde fue alcanzado por una flecha envenenada.

