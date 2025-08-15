La película portuguesa que Prime Video cataloga como sensual, erótica y perversa

Película Cómo diseñar un círculo perfecto
Película Cómo desenhar um círculo perfeito.
La película Como desenhar um círculo perfeito tiene una duración total de 1 hora y 57 minutos, y además recibió un puntaje de 5,4 puntos en el sitio web IMDb.
Esta película portuguesa está protagonizada por Rafael Morais, en el papel de Guilherme, un adolescente obsesivo que tiene dificultades para para expresar sus emociones. Completan el elenco los siguientes actores:
- Joana de Verona, como Sofia.
- Daniel Duval, como Paul.
- Beatriz Batarda, como Leonor.
- Lourdes Norberto, como Clara.
- João Pedro Vaz, como Vizinho.
- Albano Jerónimo, como Jorge.
La producción se estrenó en el Panorama do Cinema Mundial do Festival do Rio, y ahora se puede disfrutar en una excelente calidad en la plataforma de streaming Prime Video.
Embed - Como Desenhar um Círculo Perfeito (2009) [Trailer]
Dónde se puede ver la película Como desenhar um círculo perfeito, según tu ubicación geográfica:
- Estados Unidos: se encuentra en RunTime con el título How to Draw a Perfect Circle.
- Latinoamérica: se puede ver en Prime Video y RunTime.
- España: no está disponible en ninguna plataforma de streaming.