La película portuguesa que Prime Video cataloga como sensual, erótica y perversa

La plataforma de streaming Prime Video siempre se destaca por ofrecerles a sus usuarios películas, series y documentales de diversos países del mundo y no solamente el cine que se considera comercial.

En esta ocasión te recomendaremos una película portuguesa que se estrenó en 2009 y que cuenta con la dirección de Marco Martins. Estamos hablando de la película Como desenhar um círculo perfeito, la cual se creó en base a una historia de Martins e Gonçalo M. Tavares.

¿De qué trata la película Como desenhar um círculo perfeito?

La sinopsis de esta película portuguesa es la siguiente: En la ciudad de Lisboa, Guilherme y Sofia crecieron juntos compartiendo experiencias, y poco a poco, fueron descubriendo su sexualidad. Guilherme, protegido en un mundo femenino, era incapaz de relacionarse con el amor no correspondido de su hermana y con otros chicos y termina por escaparse.

Película Cómo diseñar un círculo perfecto
La película Como desenhar um círculo perfeito tiene una duración total de 1 hora y 57 minutos, y además recibió un puntaje de 5,4 puntos en el sitio web IMDb.

Esta película portuguesa está protagonizada por Rafael Morais, en el papel de Guilherme, un adolescente obsesivo que tiene dificultades para para expresar sus emociones. Completan el elenco los siguientes actores:

  • Joana de Verona, como Sofia.
  • Daniel Duval, como Paul.
  • Beatriz Batarda, como Leonor.
  • Lourdes Norberto, como Clara.
  • João Pedro Vaz, como Vizinho.
  • Albano Jerónimo, como Jorge.

La producción se estrenó en el Panorama do Cinema Mundial do Festival do Rio, y ahora se puede disfrutar en una excelente calidad en la plataforma de streaming Prime Video.

Embed - Como Desenhar um Círculo Perfeito (2009) [Trailer]

Dónde se puede ver la película Como desenhar um círculo perfeito, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: se encuentra en RunTime con el título How to Draw a Perfect Circle.
  • Latinoamérica: se puede ver en Prime Video y RunTime.
  • España: no está disponible en ninguna plataforma de streaming.

