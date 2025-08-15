La película portuguesa que Prime Video cataloga como sensual, erótica y perversa

En esta ocasión te recomendaremos una película portuguesa que se estrenó en 2009 y que cuenta con la dirección de Marco Martins. Estamos hablando de la película Como desenhar um círculo perfeito, la cual se creó en base a una historia de Martins e Gonçalo M. Tavares.

¿De qué trata la película Como desenhar um círculo perfeito?

La sinopsis de esta película portuguesa es la siguiente: En la ciudad de Lisboa, Guilherme y Sofia crecieron juntos compartiendo experiencias, y poco a poco, fueron descubriendo su sexualidad. Guilherme, protegido en un mundo femenino, era incapaz de relacionarse con el amor no correspondido de su hermana y con otros chicos y termina por escaparse.