Al filo del deber "Al filo del deber" se estrenó en 2025. Imagen: Prime Video

Cabe destacar que la serie es protagonizada por una de las estrellas de "Pretty Little Liars", Troian Bellisario, que en esta ocasión se pone en la piel de una oficial de policía entrenada y con experiencia.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

“Al Filo del Deber es un emocionante drama policial que nos sumerge en las calles de Long Beach, siguiendo a la oficial de entrenamiento Traci Harmon y al novato Alex Diaz. La serie explora cómo los desafíos del trabajo impactan la condición humana: Harmon aprenderá valiosas lecciones de un joven de la calle, mientras Diaz descubre que ser policía no es cuestión de blanco o negro, sino de matices”, relata la descripción de Prime Video.

La serie sigue la tarea cotidiana de un patrullero que recorre las calles de Long Beach, California. Quien conduce es la oficial Traci Harmon, una veterana entrenadora de las nuevas generaciones de policías. En este caso se trata del novato Alex Díaz, un joven muy resuelto.

serie Al filo del deber La serie policial es protagonizada por Troian Bellisario y Brandon Larracuente. Imagen: Prime Video

Al comienzo de la historia ocurre una tragedia, que afecta particularmente a Harmon porque se trata de una agente entrenada por ella. La oficial identifica al responsable del hecho e inicia una persecución implacable para detenerlo. El delincuente resulta ser el líder de una pandilla.

En esta instancia, Harmon sigue sus instintos y desobedece órdenes, por lo que le enseña al novato que su trabajo tiene matices. A lo largo del tiempo, quedan expuestos los procedimientos policiales, los permisos, los contactos y los sistemas de trabajo de la fuerza.

Si te gustan las historias de drama, crimen y suspenso, "On Call" se volverá tu serie preferida. Los ocho episodios están disponibles para los suscriptores de Prime Video.

