Serie el Cid "El Cid" estrenó su primera temporada en 2020. Imagen: Prime Video

La serie es protagonizada por Jaime Lorente, el actor español que hizo a Denver en "La casa de papel". Además, el elenco se completa con Carlos Bardem, Elia Galera, José Luis García Pérez, Francisco Ortiz, entre otras figuras de la actuación.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Ruy Díaz de Vivar es un joven paje que sirve fielmente a Sancho, futuro rey de León y Castilla. Mientras se esfuerza por destacarse en la corte gracias a sus habilidades con la espada, se ve envuelto en una conspiración para derrocar al rey que causará sangre, dolor y muerte y salpicará tanto a los reinos cristianos como a la Taifa musulmana", revela la descripción de Prime Video.

La serie cuenta la historia del hombre detrás de la leyenda, Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como “Ruy”. Comienza desde sus primeros pasos como niño hasta que se convierte en héroe de guerra, mientras intenta encontrar su lugar dentro de una sociedad donde las intrigas de la Corona de León intenta controlarlo.

Serie el Cid "El Cid" tiene episodios de alrededor de 50 minutos. Imagen: Prime Video

El Cid es un héroe por todos conocido pero también uno de los personajes más misteriosos y complejos de la historia española. La trama tiene lugar en el siglo XI, una de las épocas más fascinantes de la historia de España, donde cristianos, árabes y judíos convivieron en la Península Ibérica, enfrentándose en guerras o forjando alianzas.

Si te apasionan las historias de aventuras, amor, intriga, traición, lucha y poder, "El Cid" es la serie ideal para ti. Todos los episodios están disponibles en Prime Video.

Tráiler de la serie