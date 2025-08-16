Una misión especial fallida en territorio enemigo y el rescate de un soldado, forman parte de una trama imperdible, ideal para pasar un buen momento el fin de semana.

Con una duración de 1 hora y 50 minutos, Rescate imposible está disponible en la plataforma de Netflix desde el 20 de junio de 2025.

netflix-rescate-imposible-liam-hemsworth Liam Hemsworth arrasa con su papel en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Rescate imposible

La película de Netflix tiene como uno de los protagonistas a Eddie "Reaper" Grimm, un agente de la fuerza aérea que está encargado de una misión de rescate en Filipinas y tiene que demostrar con su dron, que está capacitado para traer de vuelta al soldado JJ "Playboy" Kinney (Liam Hemsworth), que tras una operación fallida, quedó atrapado en territorio enemigo.

netflix-rescate-imposible-liam-hemsworth-pelicula La película de Netflix llegó este 2025 y no para de sumar reproducciones.

Reparto de Rescate imposible, película de Netflix

Liam Hemsworth (JJ “Playboy” Kinney)

Russell Crowe (Eddie “Reaper” Grimm)

Luke Hemsworth (Abel)

Ricky Whittle (Bishop)

Milo Ventimiglia (John “Sugar” Sweet)

Chika Ikogwe (Nia Branson)

Daniel MacPherson (Duz Packett)

Trailer de Rescate imposible, película de Netflix

Embed - RESCATE IMPOSIBLE TRAILER

Dónde ver la serie Rescate imposible según la zona geográfica