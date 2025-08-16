Está en Netflix, tiene 9 capítulos y es la serie española más recomendada

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas fue una verdadera sorpresa, porque no era uno de los títulos más esperados por los suscriptores de Netflix. 9 capítulos le bastaron a esta oferta para rankear entre las opciones españolas, al punto de haber sido la más elegida y recomendada en la plataforma de streaming durante el 2023, año en el que se sumó.

A mediados del 2023, esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix, para ser desde entonces uno de los mejores dramas españoles de la plataforma.

De qué trata la serie Caleidoscopio en Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española que arrasa con 9 capítulos, Caleidoscopio centra su historia en: "Un ladrón profesional y su banda intentan llevar a cabo un épico atraco para robar 7 000 millones de dólares. Pero la traición, la avaricia y otras amenazas atentan contra su plan".

Esta serie no tiene un orden en particular para ser vista, y ahí se centra el principal atractivo para los suscriptores de Netflix.

caleidoscopio 5.jpg La serie tiene la particularidad de que puede reproducirse los capítulos en cualquier orden

Reparto de Caleidoscopio, serie de Netflix

Giancarlo Esposito como Leo Pap

Paz Vega como Ava Mercer

Rufus Sewell como Roger Salas

Tati Gabrielle como Hannah Kim

Rosaline Elbay como Judy Goodwin

Peter Mark Kendall como Stan Loomis

Jordan Mendoza como RJ

Jai Courtney como Bob Goodwin

Niousha Noor como Nazan Abassi

