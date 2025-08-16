Inicio Series y películas Netflix
Netflix: recién estrena la película con el romance subido de tono de 2 horas que te sacudirá el fin de semana

Es una comedia que tiene de todo: drama, romance, erotismo y a Sarah Jessica Parker. Acaba de estrenar en Netflix y está entre las series y películas recomendadas

Antonella Prandina
La película Sex and the City acaba de estrenar en Netflix y está cargada de romance

Netflix es la plataforma de series y películas más popular del mundo. Su variado catálogo se renueva diariamente para brindarles a los suscriptores una experiencia placentera. El viernes 15 de agosto de 2025, el gigante de la N roja anunció el estreno de una comedia dramática para relajarse viéndola todo el fin de semana.

Se trata de la película Sex and the City, una secuela de la serie del mismo nombre protagonizada por Sarah Jessica Parker. Como si fuera poco, Netflix también estrenó la segunda película para maratonear en el sillón. Dirigida por Michael Patrick King, fue nominada a Mejor dirección en los premios Directors Guild of America.

Película sex and the city (2)
La pel&iacute;cula Sex and the City acaba de llegar a Netflix. Est&aacute; protagonizada por Kristin Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker.

Sex and the City es una película estrenada en 2008 que combina la comedia con el drama, el romance y el erotismo. Es por esas características que puede adaptarse a los tiempos actuales, en los que las citas preferidas en la pantalla son con series y películas subidas de tono.

La película disponible en Netflix dura 2 horas 25 minutos y fue también nominada a los Satellite Awards a Mejor vestuario (Patricia Field).

Película sex and the city
Sex and the City: la pel&iacute;cula estren&oacute; en Netflix el viernes 15 de agosto de 2025.

Netflix: de qué trata la película Sex and the City

La película Sex and the City es una secuela de la serie homónima que centra su trama en Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, una columnista del "New York Star" que transita por el impredecible mundo de las citas en Nueva York junto a sus tres amigas.

Película sex and the city
Carrie vuelve a Netflix con la pel&iacute;cula de Sex and the City, en la que cuenta su propia historia.

En la película, Carrie atraviesa la crisis más grande de su vida sentimental y sus mejores amigas Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) y Samantha (Kim Cattrall) la ayudan a sobreponerse.

Por su parte, las amigas de Carrie siguen viviendo al límite, compaginando trabajo e intensas relaciones, mientras descubren los secretos de la maternidad y el matrimonio.

Netflix: tráiler de la película Sex and the City

Embed - Tráiler | Sex and the City: La película

Reparto de Sex and the City, la película de Netflix

  • Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw
  • Kim Cattrall como Samantha Jones
  • Cynthia Nixon como Miranda Hobbes
  • Kristin Davis como Charlotte York Goldenblatt
  • Chris Noth como Mr. Big
  • Candice Bergen como Enid Frick
  • Jennifer Hudson como Louise (asistente de Carrie)
  • David Eigenberg como Steve Brady
  • Evan Handler como Harry Goldenblatt
  • Jason Lewis como Smith Jerrod
  • Mario Cantone como Anthony Marantino
  • Lynn Cohen como Magda

Dónde ver la película Sex and the city, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Sex and the City se puede ver en Netflix, Prime Video y HBO Max.
  • Estados Unidos: la película Sex and the City se puede ver en HBO Max y Disney Plus.
  • España: la película Sex and the City se puede ver en Netflix, Movistar Plus y HBO Max.

