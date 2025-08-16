Netflix: recién estrena la película con el romance subido de tono de 2 horas que te sacudirá el fin de semana

La película disponible en Netflix dura 2 horas 25 minutos y fue también nominada a los Satellite Awards a Mejor vestuario (Patricia Field).
Sex and the City: la película estrenó en Netflix el viernes 15 de agosto de 2025.
Netflix: de qué trata la película Sex and the City
La película Sex and the City es una secuela de la serie homónima que centra su trama en Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, una columnista del "New York Star" que transita por el impredecible mundo de las citas en Nueva York junto a sus tres amigas.
Carrie vuelve a Netflix con la película de Sex and the City, en la que cuenta su propia historia.
En la película, Carrie atraviesa la crisis más grande de su vida sentimental y sus mejores amigas Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) y Samantha (Kim Cattrall) la ayudan a sobreponerse.
Por su parte, las amigas de Carrie siguen viviendo al límite, compaginando trabajo e intensas relaciones, mientras descubren los secretos de la maternidad y el matrimonio.
Netflix: tráiler de la película Sex and the City
Reparto de Sex and the City, la película de Netflix
- Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw
- Kim Cattrall como Samantha Jones
- Cynthia Nixon como Miranda Hobbes
- Kristin Davis como Charlotte York Goldenblatt
- Chris Noth como Mr. Big
- Candice Bergen como Enid Frick
- Jennifer Hudson como Louise (asistente de Carrie)
- David Eigenberg como Steve Brady
- Evan Handler como Harry Goldenblatt
- Jason Lewis como Smith Jerrod
- Mario Cantone como Anthony Marantino
- Lynn Cohen como Magda
Dónde ver la película Sex and the city, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sex and the City se puede ver en Netflix, Prime Video y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Sex and the City se puede ver en HBO Max y Disney Plus.
- España: la película Sex and the City se puede ver en Netflix, Movistar Plus y HBO Max.