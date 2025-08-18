A pesar de las dificultades impuestas por la familia y la guerra, su amor perdura a lo largo del tiempo.

Su poderosa narrativa demuestra que el verdadero amor trasciende el tiempo y las barreras sociales. La química entre los protagonistas y la icónica escena del beso bajo la lluvia son elementos que la han consagrado como una de las películas románticas más queridas de todos los tiempos.

Prime Video: de qué se trata la película El diario de Noa

Dos jóvenes que mantuvieron un romance durante la Segunda Guerra Mundial y que, por diversas circunstancias, se tuvieron que separar, se reencuentran. Ella está enferma y él le lee su diario, donde narra su historia de amor.

eldiariodenoa1 Ryan Gosling y Rachel McAdams. Brillan con una romántica película de amor, El diario de Noa.

En una residencia de ancianos, un hombre (James Garner) lee a una mujer (Gena Rowlands) una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas.

Es la historia de Noah Calhoun (Ryan Gosling) y Allie Hamilton (Rachel McAdams), dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable, antes de ser separados, primero por sus padres, y más tarde por la guerra.

Prime Video: reparto de la película El diario de Noa

Ryan Gosling

Rachel McAdams

James Garner

Trailer de la película El diario de Noa