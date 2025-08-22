the expanse serie "The Expanse" es una serie de ciencia ficción, de intriga y aventura. Imagen: Prime Video

"The Expanse"fue desarrollada por Mark Fergus y Hawk Ostby, basada en la serie de novelas de Daniel Abraham y Ty Franck, escritas bajo el pseudónimo de James S. A. Corey.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"La desaparición de la joven y rica activista, Julie Mao, une las vidas del detective oriundo de Ceres, Joe Miller, del capitán casual de una nave, James Holden y de la política, Chrisjen Avasarala. En medio de la tensión política entre la Tierra, Marte y el Cinturón, descubrirán la conspiración más grande de todos los tiempos", revela Prime Video.

Situada en un futuro lejano donde la humanidad ha colonizado el sistema solar, el detective de la policía Josephus Miller recibe el encargo de encontrar a una joven desaparecida. Para ello contará con la ayuda del oficial de un carguero y su tripulación, pero pronto se dan cuenta que el caso está relacionado con una conspiración que amenaza la paz del Sistema y la supervivencia de la humanidad.

the expanse La serie explora el misterio y la conspiración en una sociedad futurista. Imagen: Prime Video

La serie también trata la fragmentada relación entre la Tierra, Marte y la Alianza de Planetas Exteriores u O.P.A., una organización no reconocida como órgano de gobierno que lucha por los intereses de los «cinturonianos» (habitantes del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter), quién es a menudo acusada de tácticas ilegales y terrorismo.

Tráiler de la serie

Embed - The Expanse - Tráiler principal - Netflix [HD]

Reparto de la serie