Cara Gee es una de las actrices protagonistas de la segunda temporada de la serie. Imagen: Prime Video

Cara Gee es una de las actrices protagonistas de la segunda temporada de la serie. Imagen: Prime Video

Prime Video tiene series y películas diferentes para todos los días de la semana. Desde una comedia ligera, hasta un thriller psicológico, una historia de terror, romance o drama. En esta oportunidad, presentamos una serie que ha sido un éxito, pasando por la televisión, hasta llegar al streaming.

La plataforma ofrece contenido de alta calidad para los usuarios. Además, se puede descargar el contenido para ver en cualquier momento y cualquier lugar, por eso Prime Video es uno de los servicios más elegidos.

Si estás pensando empezar una nueva serie, "The Expanse" puede ser un título para ti. Tiene seis temporadas, la primera estrenada en 2015 y la última en 2022, que relatan una historia de ciencia ficción. Cabe destacar que este género expande la mente, instruye y entrena la creatividad.

the expanse serie
"The Expanse" es una serie de ciencia ficci&oacute;n, de intriga y aventura. Imagen: Prime Video

"The Expanse" es una serie de ciencia ficción, de intriga y aventura. Imagen: Prime Video

"The Expanse"fue desarrollada por Mark Fergus y Hawk Ostby, basada en la serie de novelas de Daniel Abraham y Ty Franck, escritas bajo el pseudónimo de James S. A. Corey.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"La desaparición de la joven y rica activista, Julie Mao, une las vidas del detective oriundo de Ceres, Joe Miller, del capitán casual de una nave, James Holden y de la política, Chrisjen Avasarala. En medio de la tensión política entre la Tierra, Marte y el Cinturón, descubrirán la conspiración más grande de todos los tiempos", revela Prime Video.

Situada en un futuro lejano donde la humanidad ha colonizado el sistema solar, el detective de la policía Josephus Miller recibe el encargo de encontrar a una joven desaparecida. Para ello contará con la ayuda del oficial de un carguero y su tripulación, pero pronto se dan cuenta que el caso está relacionado con una conspiración que amenaza la paz del Sistema y la supervivencia de la humanidad.

the expanse
La serie explora el misterio y la conspiraci&oacute;n en una sociedad futurista. Imagen: Prime Video

La serie explora el misterio y la conspiración en una sociedad futurista. Imagen: Prime Video

La serie también trata la fragmentada relación entre la Tierra, Marte y la Alianza de Planetas Exteriores u O.P.A., una organización no reconocida como órgano de gobierno que lucha por los intereses de los «cinturonianos» (habitantes del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter), quién es a menudo acusada de tácticas ilegales y terrorismo.

Tráiler de la serie

Embed - The Expanse - Tráiler principal - Netflix [HD]

Reparto de la serie

  • Thomas Jane
  • Steven Strait
  • Frankie Adams
  • Cara Gee
  • Dominique Tipper
  • Shohreh Aghdashloo
  • Wes Chatham

Temas relacionados:

Te puede interesar