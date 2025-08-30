¿De qué trata la película Doña Flor y sus dos maridos?

La sinopsis de la película brasilera Doña Flor y sus dos maridos es la siguiente: "Una joven viuda se casa con un farmacéutico, aunque es feliz echa de menos las noches de erotismo con su difunto esposo".

Doña Flor y sus dos maridos Película brasilera Doña Flor y sus dos maridos, disponible en Prime Video.

Esta producción disponible en Prime Video fue dirigida por Bruno Barreto. El guion es una adaptación de la novela de Jorge Amado, realizado por Barreto, Eduardo Coutinho y Leopoldo Serran, y fue protagonizada por Sônia Braga, José Wilker y Mauro Mendonça.

Es importante destacar que la historia de Doña Flor y sus dos maridos ha sido llevada al cine y al teatro en muchas ocasiones, pero sin dudas la versión brasilera es la más icónica. Además, podemos destacar que fue la película más vista del cine brasileño, con más de 10 millones de espectadores en los cines.

En noviembre de 2015, fue incluida en la lista de la Asociación Brasileña de Críticos de Cine (Abraccine) como una de las 100 mejores películas brasileñas de todos los tiempos.

Dónde se puede ver la película Doña Flor y sus dos maridos, según tu ubicación geográfica: