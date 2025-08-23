Inicio Series y películas Prime Video
Prime Video: recién se estrena, es uno de los romances más esperados del 2025 y está basado en un libro

Esta película romántica está basada en un libro de J.P. Monninger y ya se ha convertido en uno de los estrenos más vistos en Prime Video

Paula Alonso
Paula Alonso
Madelyn Cline es una de las protagonistas de este romance de Prime Video

La plataforma de streaming Prime Video estrena nuevas películas y series todas las semanas, e incluso muchas de estas producciones son las más esperadas del año. Este es el caso de una película romántica que recién se suma al catálogo de esta plataforma.

Nos referimos a El mapa que me lleva a ti, también conocida como The Map That Leads to You, una película que está basada en el libro homónimo de J.P. Monninger que se publicó en 2017 y que pertenece al género de la novela rosa y el romance contemporáneo. A continuación te contamos de qué trata.

¿De qué trata la película El mapa que me lleva a ti?

La sinopsis de esta película romántica de Prime Video es la siguiente: Heather viaja por Europa con sus amigas antes de dar inicio a su vida perfectamente planeada, pero conoce a Jack, un joven misterioso y carismático, y un romance inesperado florece entre ellos, culminando con un profundo descubrimiento emocional.

Película El mapa que me lleva a ti
Película El mapa que me lleva a ti, el nuevo estreno de Prime Video.

La película El mapa que me lleva a ti cuenta con Madelyn Cline en el papel de Heather Mulgrew y KJ Apa como Jack. El elenco se completa con Josh Lucas, Sofia Wylie, Madison Thompson como Amy, Orlando Norman como Raef, JR Esposito como Travis, Marilyn Cutts como Mary-Lou y Giuseppe Schillaci como Marco.

La dirección está a cargo de Lasse Hallström, quien también dirigió otras producciones como What's Eating Gilbert Grape, Chocolat o Ly Life as a Dog. Además, podemos mencionar que esta producción tiene una duración total de 98 minutos, y recibió un puntaje de 6,1 puntos en el sitio web IMDb.

Embed - El mapa que me lleva a ti | Tráiler Oficial | Prime Video

Dónde se puede ver la película El mapa que me lleva a ti, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: está disponible en Prime Video, y se encuentra como The Map That Leads to You.
  • Latinoamérica: se puede ver en Prime Video.
  • España: está disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

