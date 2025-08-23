Prime Video: recién se estrena, es uno de los romances más esperados del 2025 y está basado en un libro

Nos referimos a El mapa que me lleva a ti, también conocida como The Map That Leads to You, una película que está basada en el libro homónimo de J.P. Monninger que se publicó en 2017 y que pertenece al género de la novela rosa y el romance contemporáneo. A continuación te contamos de qué trata.

¿De qué trata la película El mapa que me lleva a ti?

La sinopsis de esta película romántica de Prime Video es la siguiente: Heather viaja por Europa con sus amigas antes de dar inicio a su vida perfectamente planeada, pero conoce a Jack, un joven misterioso y carismático, y un romance inesperado florece entre ellos, culminando con un profundo descubrimiento emocional.