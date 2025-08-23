Prime Video: recién se estrena, es uno de los romances más esperados del 2025 y está basado en un libro

Película El mapa que me lleva a ti
Película El mapa que me lleva a ti, el nuevo estreno de Prime Video.
La película El mapa que me lleva a ti cuenta con Madelyn Cline en el papel de Heather Mulgrew y KJ Apa como Jack. El elenco se completa con Josh Lucas, Sofia Wylie, Madison Thompson como Amy, Orlando Norman como Raef, JR Esposito como Travis, Marilyn Cutts como Mary-Lou y Giuseppe Schillaci como Marco.
La dirección está a cargo de Lasse Hallström, quien también dirigió otras producciones como What's Eating Gilbert Grape, Chocolat o Ly Life as a Dog. Además, podemos mencionar que esta producción tiene una duración total de 98 minutos, y recibió un puntaje de 6,1 puntos en el sitio web IMDb.
Embed - El mapa que me lleva a ti | Tráiler Oficial | Prime Video
Dónde se puede ver la película El mapa que me lleva a ti, según tu ubicación geográfica:
- Estados Unidos: está disponible en Prime Video, y se encuentra como The Map That Leads to You.
- Latinoamérica: se puede ver en Prime Video.
- España: está disponible en la plataforma de streaming Prime Video.