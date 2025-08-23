serie chuck Si quieres ver una serie para ver un capítulo todas las noches, "Chuck" es la propuesta ideal porque tiene cinco temporadas con 91 episodios en total. Imagen: Prime Video

En Estados Unidos se emitió por la NBC, mientras que en Latinoamérica fue emitida por la señal de Warner Channel, pero ahora está disponible en Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Cuando Chuck Bartowski abre un correo electrónico codificado subliminalmente con secretos del gobierno, descarga sin darse cuenta un servidor completo de datos confidenciales en su cerebro. Ahora, el destino del mundo está en las extrañas manos de un tipo que trabaja en una tienda Buy More Electronics", relata la descripción de Prime Video.

La serie narra las aventuras de Chuck, un genio de los ordenadores que de repente se ve inmerso en una nueva carrera profesional como agente secreto del gobierno de los Estados Unidos.

chuck "Chuck" es una serie de acción, comedia y espionaje. Imagen: Prime Video

Su aventura comienza cuando recibe un correo electrónico codificado con los secretos más grandes de la CIA y la NSA (National Security Agency), y no puede impedir que todo un servidor entero de información se descargue en su cerebro.

Ahora, con toda esa información, Chuck deberá salvar el mundo y enfrentarse a los más peligrosos asesinos y terroristas internacionales. Un héroe que trabaja en una tienda de informática y que no pidió convertirse en el arma más poderosa del gobierno, pero ahora, la vida de mucha gente depende de él, un friki convertido en espía de alto nivel.

Reparto de la serie