Yvonne Strahovsky es una de las actrices protagonistas de la serie. Imagen: Prime Video

Prime Video tiene opciones para todos los gustos. Desde thrillers atrapantes hasta comedias románticas, películas premiadas, documentales y series originales que no paran de crecer en popularidad. Si estás buscando un título para hacer una maratón de episodios este fin de semana, tenemos una recomendación ideal para ti.

Hoy en día, el consumo de entretenimiento ha sido delegado a las plataformas de streaming. Cualquier persona tiene dos y hasta tres suscripciones en diferentes servicios, y Prime Video es una de las más destacadas. Una de las principales razones es que tiene una enorme biblioteca con opciones que se adaptan a todos los integrantes de la familia.

Si estás pensando empezar una serie pero no sabes qué ver, "Chuck" puede ser el título que buscas. Es una producción de comedia y espionaje, que estrenó en 2007 su primera temporada, y debido al éxito que adquirió frente al público lanzó cuatro temporadas más.

serie chuck
Si quieres ver una serie para ver un cap&iacute;tulo todas las noches, "Chuck" es la propuesta ideal porque tiene cinco temporadas con 91 episodios en total. Imagen: Prime Video

En Estados Unidos se emitió por la NBC, mientras que en Latinoamérica fue emitida por la señal de Warner Channel, pero ahora está disponible en Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Cuando Chuck Bartowski abre un correo electrónico codificado subliminalmente con secretos del gobierno, descarga sin darse cuenta un servidor completo de datos confidenciales en su cerebro. Ahora, el destino del mundo está en las extrañas manos de un tipo que trabaja en una tienda Buy More Electronics", relata la descripción de Prime Video.

La serie narra las aventuras de Chuck, un genio de los ordenadores que de repente se ve inmerso en una nueva carrera profesional como agente secreto del gobierno de los Estados Unidos.

chuck
"Chuck" es una serie de acci&oacute;n, comedia y espionaje. Imagen: Prime Video

Su aventura comienza cuando recibe un correo electrónico codificado con los secretos más grandes de la CIA y la NSA (National Security Agency), y no puede impedir que todo un servidor entero de información se descargue en su cerebro.

Ahora, con toda esa información, Chuck deberá salvar el mundo y enfrentarse a los más peligrosos asesinos y terroristas internacionales. Un héroe que trabaja en una tienda de informática y que no pidió convertirse en el arma más poderosa del gobierno, pero ahora, la vida de mucha gente depende de él, un friki convertido en espía de alto nivel.

Reparto de la serie

  • Zachary Levi como Chuck Bartowski.
  • Yvonne Strahovski es la agente Sarah Walker.
  • Joshua Gómez interpreta a Morgan Grimes.
  • Adam Baldwin es el Coronel John Casey.
  • Sarah Lancaster como Eleanor "Ellie" Bartowski.
  • Ryan McPartlin es Devon "Captain Awesome" Woodcombe.

