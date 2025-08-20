Mi gran boda griega 3 Película Mi gran boda griega 3, disponible en Prime Video.

La primera película de Mi gran boda griega se estrenó en 2002, y su continuación en 2016. En las 3 películas sus protagonistas han sido Nia Vardalos, John Corbett, Louis Mandylor, Elena Kampouris, Gia Carides, Joey Fatone, Lainie Kazan y Andrea Martin.

Sin embargo, en el caso de esta tercera entrega, es la primera que no está protagonizada por Michael Constantine (quien murió en 2021) y Bess Meisler.

La idea de filmar esta tercera entrega se confirmó en 2016 (durante el estreno de la segunda película). Sin embargo, las filmaciones comenzaron recién en 2021. Al tratarse de una película independiente, el estudio no pudo conseguir un seguro para comenzar a filmar en medio de la pandemia de COVID-19 en 2021.

En octubre de 2021, Vardalos confirmó que el guion de la tercera película estaba terminado y que se trataría de otra boda griega. Un año después, Vardalos aseguró en sus redes sociales que ella misma sería la directora de esta película.

