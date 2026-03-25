Prime Video tiene una biblioteca extensa de contenido original, series y películas para todos los gustos. En esta ocasión, exploramos un largometraje que acaba de llegar a la plataforma de Amazon y ya es un éxito, pues se encuentra en el puesto seis de las películas más vistas en Argentina.
Prime Video y la película protagonizada por Chris Pratt que es un éxito
La película se acaba de estrenar y ya se encuentra entre las más vistas de Prime Video Argentina. La trama gira en torno a un detective acusado de asesinato
Sin piedad es un thriller de acción y ciencia ficción dirigido por Timur Bekmambetov con un guion de Marco van Belle. Es protagonizado por Chris Pratt, de Guardianes de la Galaxia, Jurassic World y El reino caído, y Rebecca Ferguson, conocida por Ocean Ave y The White Queen.
Prime Video: ¿de qué trata Sin Piedad?
"En un futuro cercano, un detective acusado de matar a su esposa tiene 90 minutos para probarle su inocencia a la avanzada jueza de IA que alguna vez defendió, antes de que esta determine su futuro", revela Prime Video.
En un Los Ángeles futurista con una delincuencia en aumento, el Tribunal de Mercy Capital utiliza jueces de inteligencia artificial para juzgar a los acusados por delitos violentos. Los jueces de inteligencia artificial proporcionan a los acusados todos los recursos disponibles para encontrar y proporcionar todas las pruebas necesarias, y tienen 90 minutos para demostrar su inocencia o ser ejecutados mediante una explosión sónica.
El detective Christopher Raven, del Departamento de Policía de Los Ángeles y firme defensor de la justicia, es atado a una silla, llevado a juicio por el asesinato de su esposa Nicole y se le otorgan 90 minutos de investigación para convencer al juez de su inocencia.
El juez Maddox, con inteligencia artificial, preside el caso. Todas las pruebas apuntan a que Chris mató a su esposa, ya que se encontró sangre de ella en su ropa y las imágenes del timbre lo sitúan en su casa poco antes del asesinato. La probabilidad de culpabilidad de Chris es del 97,5 %, que debe reducir al 92 % para evitar la ejecución.
Reparto
- Chris Pratt como el detective Christopher Raven.
- Rebecca Ferguson es la jueza Maddox.
- Kali Reis interpreta a Jacqueline "Jaq" Diallo.
- Annabelle Wallis como Nicole Raven.
- Chris Sullivan es Robert Nelson.