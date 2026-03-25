Prime Video y la película protagonizada por Chris Pratt que es un éxito

En un Los Ángeles futurista con una delincuencia en aumento, el Tribunal de Mercy Capital utiliza jueces de inteligencia artificial para juzgar a los acusados por delitos violentos. Los jueces de inteligencia artificial proporcionan a los acusados todos los recursos disponibles para encontrar y proporcionar todas las pruebas necesarias, y tienen 90 minutos para demostrar su inocencia o ser ejecutados mediante una explosión sónica.

mercy El título original del film es Mercy.

El detective Christopher Raven, del Departamento de Policía de Los Ángeles y firme defensor de la justicia, es atado a una silla, llevado a juicio por el asesinato de su esposa Nicole y se le otorgan 90 minutos de investigación para convencer al juez de su inocencia.

El juez Maddox, con inteligencia artificial, preside el caso. Todas las pruebas apuntan a que Chris mató a su esposa, ya que se encontró sangre de ella en su ropa y las imágenes del timbre lo sitúan en su casa poco antes del asesinato. La probabilidad de culpabilidad de Chris es del 97,5 %, que debe reducir al 92 % para evitar la ejecución.

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