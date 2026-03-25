Netflix ha creado un catálogo de series y películas desbordado de opciones para los suscriptores. Una serie logró robarse la atención del mundo entero con una historia intensa y muy atrapante, basada en hechos reales, contando con una historia de apenas 8 capítulos: La Serpiente,
Basada en hechos reales y con 8 capítulos: el éxito de Netflix
La serie se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix, y es que dentro del género, es de las historias más recomendadas
La producción inglesa fue una de las mejores entre todas las series y películas disponibles en Netflix al momento de su estreno, en un género en el cual son especialistas, pero con elementos muy diferentes. Corta, atrapante, intensa y muy interesante.
El misterio y el crimen son los dos puntos más fuertes de esta serie que te sumerge la búsqueda y persecusión de una pareja criminal que fue buscada por todo el mundo. Su relato, cargado de tensión, se convirtió en uno de los mayores éxitos disponibles en la plataforma de Netflix, y es que supo atrapar a los suscriptores amantes de los dramas, el suspenso y las historias basadas en hechos reales.
Poco importa el tiempo que lleva esta serie en la plataforma, y es que así lo demuestran los suscriptores, que priorizan cuestiones como que apenas tenga 8 capítulos, oferta es perfecta para un maratón de fin de semana. En Netflix supo ser de las historias más vistas al momento de su estreno, pero gracias a las valoraciones, sigue siendo de las ofertas recomendadas del género en la plataforma.
Desde el 2021 que la serie se encuentra disponible en el catálogo de Netflix, y desde entonces se ha convertido en una de las mejores ofertas disponibles en la plataforma de streaming por tener pocos capítulos.
Netflix: de qué trata la serie La Serpiente
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de ocho capítulos basados en hechos reales, La serpiente centra su historia en: “En los setenta, los viajeros que exploran la «ruta hippie» del sur de Asia caen en las garras del cruel asesino Charles Sobhraj. Basada en hechos reales estremecedores".
La serie logró captar especialmente a los amantes de las historias basadas en hechos reales, las cuales suelen ser favoritas en Netflix.
Reparto de La Serpiente, serie de Netflix
- Tahar Rahim es Charles Sobhraj
- Jenna Coleman es Marie-Andrée Leclerc
- Billy Howle es Herman Knippenberg
- Ellie Bamber es Angela Kane
- Amesh Edireweera es Ajay Chowdhury
- Tim McInnerny es Paul Siemons
- Chicha Amatayakul es Suda Romyen
- Sahajak Boonthanakit es el General Janthisan
- lker Kaleli es Vitali Hakim
Dónde ver la serie La Serpiente, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La Serpiente se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Serpent se puede ver en Netflix.
- España: la serie La Serpiente se puede ver en Netflix.