Basada en hechos reales y con 8 capítulos: el éxito de Netflix

Poco importa el tiempo que lleva esta serie en la plataforma, y es que así lo demuestran los suscriptores, que priorizan cuestiones como que apenas tenga 8 capítulos, oferta es perfecta para un maratón de fin de semana. En Netflix supo ser de las historias más vistas al momento de su estreno, pero gracias a las valoraciones, sigue siendo de las ofertas recomendadas del género en la plataforma.

Desde el 2021 que la serie se encuentra disponible en el catálogo de Netflix, y desde entonces se ha convertido en una de las mejores ofertas disponibles en la plataforma de streaming por tener pocos capítulos.

Embed - La Serpiente | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie La Serpiente

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de ocho capítulos basados en hechos reales, La serpiente centra su historia en: “En los setenta, los viajeros que exploran la «ruta hippie» del sur de Asia caen en las garras del cruel asesino Charles Sobhraj. Basada en hechos reales estremecedores".

La serie logró captar especialmente a los amantes de las historias basadas en hechos reales, las cuales suelen ser favoritas en Netflix.

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Reparto de La Serpiente, serie de Netflix

Tahar Rahim es Charles Sobhraj

Jenna Coleman es Marie-Andrée Leclerc

Billy Howle es Herman Knippenberg

Ellie Bamber es Angela Kane

Amesh Edireweera es Ajay Chowdhury

Tim McInnerny es Paul Siemons

Chicha Amatayakul es Suda Romyen

Sahajak Boonthanakit es el General Janthisan

lker Kaleli es Vitali Hakim

Dónde ver la serie La Serpiente, según la zona geográfica