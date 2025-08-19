¿De qué trata la película Till: justicia para mi hijo?

La sinopsis de esta película de Prime Video es la siguiente: "En esta emotiva historia real, Mamie Till-Mobley busca justicia por su hijo de 14 años, linchado en Mississippi en el año 1955".

Till Justicia para mi hijo Till: justicia para mi hijo está disponible en Prime Video.

Esta película se estrenó en 2022 y está dirigida por Chinonye Chukwu y escrita por Michael Reilly, Keith Beauchamp y Chukwu, y producida por Beauchamp, Reilly y Whoopi Goldberg.

Como mencionamos previamente, la cinta Till: justicia para mi hijo está basada en la historia real de Mamie Till-Bradley, una educadora y activista que buscó justicia tras el asesinato de su hijo Emmett, de 14 años, en 1955.

Los protagonistas de esta cinta disponible en Prime Video son Danielle Deadwyler como Mamie Till-Bradley, con Jalyn Hall, Frankie Faison, Haley Bennett y Goldberg en papeles secundarios.

Esta es la segunda producción que se basa en el caso de Mamie Till, ya que también está la serie de televisión Women of the Movement. La película está dedicada a la memoria de la vida y el legado de Mamie Till y su estreno coincidió con la inauguración en octubre de 2022 de una estatua en memoria de Emmett Till en Greenwood, Mississippi.

Embed - Till: Justicia para mi hijo | Trailer Oficial 1

Dónde se puede ver la película Till: justicia para mi hijo, según tu ubicación geográfica: