Netflix y la serie británica que arrasa con apenas 6 capítulos

Netflix y la serie británica que arrasa con apenas 6 capítulos

Netflix conquista el mundo con un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie ha logrado posicionarse como una de las historias de drama y acción más elegida de los últimos años, con un relato que apenas consta de 6 capítulos, y tiene excelentes valoraciones: Guardaespaldas.

Las producciones británicas son especialistas en ofertas donde el drama y el suspenso se encuentran presente a pleno, y eso lo podemos notar en las grandes historias de series y películas presentes en Netflix. Esta serie llegó para romper con todo lo proveniente de este país, y lo hizo con un relato repleto de acción, que promete no darte respiro en ningún momento, es por eso que tiene pocos capítulos.

guardaespaldas 1
La serie de Netflix es una mezcla perfecta de drama, suspenso y acción

La serie de Netflix es una mezcla perfecta de drama, suspenso y acción

La serie ha logrado convertirse en uno de los íconos del género dentro de las ofertas de series y películas de Netflix, y es por eso mismo que se explica la vigencia de la oferta, manteniéndose durante más de 5 años. ¿Qué tiene de negativo este relato?, que siempre se habló de la llegada de una segunda temporada, pero ni el clamor de los suscriptores hizo que finalmente esto se materializara.

Apenas 6 capítulos fueron suficientes para que esta serie se convirtiera en una de las ofertas de acción y drama más elegidas de Netflix, especialmente del 2018 al 2021. Muchos suscriptores han valorado que se trata de una oferta de las más cortas del catálogo de series y películas, empezando con esta tendencia donde se vieron favorecidas las historias más intensas y sin relleno.

La serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, para ser, desde entonces, una de las ofertas británicas más exitosas de la historia de la plataforma.

Embed - Guardaespaldas | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Guardaespaldas

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie británica de 6 capítulos, Guardaespaldas centra su historia en: "Luego de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó.".

Esta serie logra una intensidad, que no solo se da por su relato de acción, sino por los pocos capítulos que tiene la oferta de Netflix.

guardaespaldas 2
6 capítulos le bastaron para ser una de las mejores series británicas de todo Netflix

6 capítulos le bastaron para ser una de las mejores series británicas de todo Netflix

Reparto de Guardaespaldas, serie de Netflix

  • Richard Madden como David Budd
  • Keekey Hawes como Julia Montague
  • Gina McKee como Anne Sampson
  • Sophie Rundle como Vicky Budd
  • Paul Ready como Rob MacDonald
  • Vincent Franklin como Mike Travis
  • Nina Toussaint-White como Louise Rayburn

Dónde ver la serie Guardaespaldas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Guardaespaldas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Bodyguard se puede ver en Apple TV.
  • España: Guardaespaldas se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar