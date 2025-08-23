Netflix y la serie británica que arrasa con apenas 6 capítulos

Apenas 6 capítulos fueron suficientes para que esta serie se convirtiera en una de las ofertas de acción y drama más elegidas de Netflix, especialmente del 2018 al 2021. Muchos suscriptores han valorado que se trata de una oferta de las más cortas del catálogo de series y películas, empezando con esta tendencia donde se vieron favorecidas las historias más intensas y sin relleno.

La serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, para ser, desde entonces, una de las ofertas británicas más exitosas de la historia de la plataforma.

Embed - Guardaespaldas | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Guardaespaldas

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie británica de 6 capítulos, Guardaespaldas centra su historia en: "Luego de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó.".

Esta serie logra una intensidad, que no solo se da por su relato de acción, sino por los pocos capítulos que tiene la oferta de Netflix.

guardaespaldas 2 6 capítulos le bastaron para ser una de las mejores series británicas de todo Netflix

Reparto de Guardaespaldas, serie de Netflix

Richard Madden como David Budd

Keekey Hawes como Julia Montague

Gina McKee como Anne Sampson

Sophie Rundle como Vicky Budd

Paul Ready como Rob MacDonald

Vincent Franklin como Mike Travis

Nina Toussaint-White como Louise Rayburn

Dónde ver la serie Guardaespaldas, según la zona geográfica