Es una de las mejores series de Netflix

Es una de las mejores series de Netflix, es de Steven Spielberg y está a punto de irse de la plataforma

Una de las mejores series de este siglo es de Steven Spielberg, está en Netflix, tiene solamente 10 capítulos y está a punto de irse de la plataforma, por lo que si todavía no la has podido ver, es momento de que encuentres el tiempo y la veas, antes de que sea demasiado tarde.

Después del éxito de Rescatando al soldado Ryan, Steven Spielberg y Tom Hanks decidieron retomar una producción basada en hechos de la II Guerra Mundial. Para ello convocaron a diversos directores y crearon Band of Brothers, una de las mejores series de este siglo y que, en su caso, estrenó en el año 2001.

band of brothers, netflix
Band of Brothers es una de las mejores series de este siglo

Band of Brothers es una de las mejores series de este siglo

De qué se trata Band of Brothers, la serie de Netflix

Esta serie basada en hechos reales es una producción original de HBO y fue cedida hace un tiempo a Netflix. Se basa en el libro Band of Brothers y en los hechos que vivió la Compañía Easy del 506 Regimiento de Infantería de Paracaidistas y la 101 División Aerotransportada de Estados Unidos.

Prácticamente, todos los personajes de esta serie de Netflix están basados en personajes reales que pertenecieron a esa compañía. Lo curioso de esta serie es que inicialmente estuvo pensada para ser una película, pero por la extensión del libro, se decidió que iba a ser una miniserie y desde el primer momento se pensó en HBO, cadena con la que Tom Hanks ya había colaborado.

Band of Brothers ganó al premio Emmy y el Globo de Oro a mejor, además de otros numerosos premios. Dejará de estar disponible en Netflix el 15 de septiembre.

netflix, band of brothers
Band of Brothers es una de las mejores series de este siglo

Band of Brothers es una de las mejores series de este siglo

Reparto de Band of Brothers, la serie de Netflix

  • Damian Lewis: Richard D. Winters
  • Donnie Wahlberg: C. Carwood Lipton
  • Ron Livingston: Lewis Nixon
  • Michael Cudlitz: Denver (Bull) Randleman
  • Scott Grimes: Donald G. Malarkey
  • Shane Taylor: Eugene G. Roe
  • Ross McCall: Joseph D. Liebgott

Trailer de Band of Brothers, la serie de Netflix

Embed - Band of Brothers | Trailer | Warner Bros. Entertainment

Temas relacionados:

Te puede interesar