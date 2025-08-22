Es una de las mejores series de Netflix, es de Steven Spielberg y está a punto de irse de la plataforma

Después del éxito de Rescatando al soldado Ryan, Steven Spielberg y Tom Hanks decidieron retomar una producción basada en hechos de la II Guerra Mundial. Para ello convocaron a diversos directores y crearon Band of Brothers, una de las mejores series de este siglo y que, en su caso, estrenó en el año 2001.

band of brothers, netflix Band of Brothers es una de las mejores series de este siglo

De qué se trata Band of Brothers, la serie de Netflix

Esta serie basada en hechos reales es una producción original de HBO y fue cedida hace un tiempo a Netflix. Se basa en el libro Band of Brothers y en los hechos que vivió la Compañía Easy del 506 Regimiento de Infantería de Paracaidistas y la 101 División Aerotransportada de Estados Unidos.