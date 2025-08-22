Es una de las mejores series de Netflix, es de Steven Spielberg y está a punto de irse de la plataforma

Prácticamente, todos los personajes de esta serie de Netflix están basados en personajes reales que pertenecieron a esa compañía. Lo curioso de esta serie es que inicialmente estuvo pensada para ser una película, pero por la extensión del libro, se decidió que iba a ser una miniserie y desde el primer momento se pensó en HBO, cadena con la que Tom Hanks ya había colaborado.
Band of Brothers ganó al premio Emmy y el Globo de Oro a mejor, además de otros numerosos premios. Dejará de estar disponible en Netflix el 15 de septiembre.
netflix, band of brothers
Band of Brothers es una de las mejores series de este siglo
Reparto de Band of Brothers, la serie de Netflix
- Damian Lewis: Richard D. Winters
- Donnie Wahlberg: C. Carwood Lipton
- Ron Livingston: Lewis Nixon
- Michael Cudlitz: Denver (Bull) Randleman
- Scott Grimes: Donald G. Malarkey
- Shane Taylor: Eugene G. Roe
- Ross McCall: Joseph D. Liebgott
Trailer de Band of Brothers, la serie de Netflix
Embed - Band of Brothers | Trailer | Warner Bros. Entertainment