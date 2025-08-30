el consultor "El consultor" tiene ocho episodios que duran entre 30 y 40 minutos cada uno. Imagen: Prime Video

Christoph Waltz, el famoso coronel de “Bastardos sin gloria”, es acá un misterioso hombre de negocios y el protagonista de la serie. A continuación, te contamos de qué se trata.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Después de una tragedia indescriptible en CompWare, un estudio de videojuegos con sede en el centro de Los Ángeles, un consultor misterioso, Regus Patoff, llega a la ciudad y toma el mando", relata la descripción de Prime Video.

El primer episodio de la serie es un tanto desconcertante y atroz, hasta que llegua Regus Patoff, un consultor que es contratado para mejorar el negocio de una compañía de juegos centrada en Apps llamada CompWar. Se presenta muy seguro de sí mismo y se instala en la oficina principal, mientras todos quedan perplejos.

serie el consultor Christoph Waltz interpreta a Regus Patoff, el consultor y nuevo jefe. Imagen: Prime Video

A partir de allí en la oficina hay un ambiente casi de terror, cuando el jefe, aunque se declare “consultor”, es un psicópata que da órdenes caprichosas e inapelables, que suprime a los empleados por los motivos más diversos y puede convocar a su asistente a las tres de la mañana.

Tiene una mirada de hiel, pero cuando quiere, puede ser un seductor irresistible. Su asistente es Elaine y junto con uno de los programadores, su amigo Craig, deciden investigarlo conscientes de que en la tarea corren grandes riesgos.

Tráiler de la serie

Embed - The Consultant Trailer SUBTITULADO [HD] Christoph Waltz/Serie

Reparto de la serie