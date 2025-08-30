Aimee Carrera es una de las protagonistas de la serie. Imagen: Prime Video

Aimee Carrera es una de las protagonistas de la serie. Imagen: Prime Video

Prime Video tiene opciones para todos los gustos. Desde thrillers atrapantes hasta comedias románticas, películas premiadas, documentales y series originales que no paran de crecer en popularidad. Si estás buscando algo nuevo para maratonear, tenemos una recomendación ideal para ti.

Esta famosa plataforma de streaming tiene contenido disponible en alta calidad que los usuarios pueden ver en computadoras, tabletas, celulares y Smart TV. Además, pueden elegir el lugar y el momento adecuado, ya sea para ver un capítulo o hacer una maratón de episodios, uno detrás del otro.

En esta ocasión, la serie recomendada es "El consultor", una producción original de Estados Unidos que se estrenó en 2023. En tan solo ocho episodios, este thriller dramático te envuelve en una historia atrapante que no vas a poder dejar de ver.

el consultor
"El consultor" tiene ocho episodios que duran entre 30 y 40 minutos cada uno. Imagen: Prime Video

"El consultor" tiene ocho episodios que duran entre 30 y 40 minutos cada uno. Imagen: Prime Video

Christoph Waltz, el famoso coronel de “Bastardos sin gloria”, es acá un misterioso hombre de negocios y el protagonista de la serie. A continuación, te contamos de qué se trata.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Después de una tragedia indescriptible en CompWare, un estudio de videojuegos con sede en el centro de Los Ángeles, un consultor misterioso, Regus Patoff, llega a la ciudad y toma el mando", relata la descripción de Prime Video.

El primer episodio de la serie es un tanto desconcertante y atroz, hasta que llegua Regus Patoff, un consultor que es contratado para mejorar el negocio de una compañía de juegos centrada en Apps llamada CompWar. Se presenta muy seguro de sí mismo y se instala en la oficina principal, mientras todos quedan perplejos.

serie el consultor
Christoph Waltz interpreta a Regus Patoff, el consultor y nuevo jefe. Imagen: Prime Video

Christoph Waltz interpreta a Regus Patoff, el consultor y nuevo jefe. Imagen: Prime Video

A partir de allí en la oficina hay un ambiente casi de terror, cuando el jefe, aunque se declare “consultor”, es un psicópata que da órdenes caprichosas e inapelables, que suprime a los empleados por los motivos más diversos y puede convocar a su asistente a las tres de la mañana.

Tiene una mirada de hiel, pero cuando quiere, puede ser un seductor irresistible. Su asistente es Elaine y junto con uno de los programadores, su amigo Craig, deciden investigarlo conscientes de que en la tarea corren grandes riesgos.

Tráiler de la serie

Embed - The Consultant Trailer SUBTITULADO [HD] Christoph Waltz/Serie

Reparto de la serie

  • Christoph Waltz
  • Aimee Carrero
  • Nat Wolff
  • Brittany O'Grady
  • Sloane Avery
  • Tatiana Zappardino
  • Michael C. Vaccaro

Temas relacionados:

Te puede interesar