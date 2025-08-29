Inicio Sociedad Prime Video
Prime Video y la miniserie de suspenso de ocho episodios que no vas a poder dejar de ver

La serie de Prime Video va más allá del mero entretenimiento y ofrece una reflexión profunda sobre el sistema judicial estadounidense

Paula García
Paula García
 Judy Sheindlin es la protagonista de la serie. Imagen: Prime Video

La biblioteca de Prime Video presenta series y películas para todos los integrantes de la familia. Desde los típicos clásicos, hasta títulos nuevos o recién salidos de la industria. Si estás buscando una producción que te deje encantado, aquí te ofrecemos una miniserie de suspenso y drama que te atrapa desde el primer episodio.

Prime Video tiene funciones atractivas para quienes pagan la suscripción. Se puede descargar títulos para ver sin conexión, en cualquier momento y cualquier lugar, además de que ofrece contenido de alta calidad, y en múltiples idiomas.

En el caso de que estés buscando algo nuevo para ver, "Justice on Trial" o "El juicio de la justicia" puede ser la opción perfecta para ti. Se trata de una serie de suspenso original de Estados Unidos que cuenta con ocho episodios.

justice on trial serie
Si quieres ver una serie que mezcla el suspenso y el drama, "El juicio de la justicia" es para ti. Imagen: Prime Video

Se estrenó en julio del 2025 y es un drama que examina casos judiciales reales que dejaron un sabor amargo en términos de justicia. A continuación, te contamos más en profundidad de qué trata.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"La jueza Judy Sheindlin enjuicia al sistema judicial estadounidense en esta serie de drama legal basada en delitos reales, conforme ella y su equipo legal de expertos recrean los juicios de casos polémicos en los que seguir la ley al pie de la letra no parecía "justo". La temporada uno abarca desde el juicio del mono de 1925 hasta un caso en el que el asesino está en espera de la pena de muerte", relata Prime Video.

La miniserie combina recreaciones dramatizadas, transcripciones originales y análisis expertos para ofrecer una visión crítica de fallos históricos en el sistema legal de Estados Unidos.

Cada capítulo revisa un caso emblemático: desde el juicio de John Scopes por enseñar evolución, hasta veredictos que involucraron confesiones forzadas o el uso controvertido de la inmunidad diplomática. "Justice on Trial" plantea una pregunta central: ¿Es lo mismo aplicar la ley que hacer justicia?

serie el juicio de la justicia
La serie tiene solo ocho episodios, as&iacute; que es ideal para ver en una marat&oacute;n. Imagen: Prime Video

Cabe destacar que la serie es protagonizada por Judy Sheindlin, conocida popularmente como Judge Judy, una figura legendaria de la televisión estadounidense. Es abogada, exjueza de familia y personalidad mediática con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas. Si te gusta el drama legal y el suspenso, probablemente te encante la miniserie.

