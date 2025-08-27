The Summer I Turned Pretty Belly y Conrad, protagonistas de The Summer I Turned Pretty.

¿Por qué The Summer I Turned Pretty obsesiona a los millenials?

WILMINGTON

La historia de la serie The Summer I Turned Pretty se desarrolla en Wilmington, el mismo escenario de otras historias de amor que nos han fascinado como Un verano para recordar o Dawson Creek. La playa de Wilmington nos recuerda a nuestra niñez/adolescencia.

FANDOM

En esta serie, Belly debe elegir entre dos hermanos: Conrad o Jeremiah. Este triángulo amoroso se ha llevado a cabo en otras producciones exitosas de Hollywood como Sabrina, la saga de Crepúsculo, The Vampire Diaries, etc.

The Summer I Turned Pretty 3 Belly y Jeremiah, protagonistas de The Summer I Turned Pretty.

GALÁN MELANCÓLICO

El personaje de Conrad representa uno de nuestros primeros crushes: el chico atormentado. Un mundo interior que nunca se termina de revelar, y lo que dice con palabras o con su mirada no enamora.

GOLDEN BOY O ROMPECORAZONES

Por el otro lado está Jeremiah, quien viene a representar al chico divertido, el mejor amigo que no acompaña desde la infancia pero que empieza a ser percibido con otros ojos. Es un galán seductor y peligroso al mismo tiempo. Nos recuerda a personajes como Dawson de Dawson Creek, o a Seth Cohen de The O.C

CULTURA POP

En esta serie de Prime Video vemos muchas referencias de la cultura pop como el baile de Pulp Fiction, el pijama rojo de El diario de Bridget Jones, la famosa frase "We Were On a Break" de Friends, etc.

BANDA SONORA

La banda sonora de esta serie es un puente directo a nuestra nostalgia, ya que tiene canciones de Lily Allen, Blink-182, Guns N' Roses, The Cranberries, etc.

Pero sin dudas la protagonista de la banda sonora de esta series es Taylor Swift, la cantante que todo lo que toca convierte en oro. Canciones como Red, Delicate o Snow on the Beach han aparecido en la serie.

Embed - Taylor Swift - Red (Taylor's Version) (Lyric Video)

EL SUEÑO DE PARIS

Al igual que le ocurrió a Lauren en Laguna Beach, o a Rachel en Friends, la protagonista de The Summer I Turned Pretty renuncia a su sueño parisino (estudiar y trabajar en Paris) por un amor.