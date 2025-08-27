Olvídame si puedes es la comedia romántica turca que triunfa en el mundo y el amor están lleno de segundas oportunidades. Continúa el impacto de las series turcas en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, reviviendo uno de los éxitos turcos más importantes, dejándonos, también, una fundamental lección sobre el amor.

HBO Max: de qué se trata la serie Amor lógica venganza

La reseña de la serie Olvídame si puedes relata que Esra (Burcu Ozberk), es una joven que trabaja como mesera, pero no es nada feliz con su vida. Un día, mientras se dirige a su trabajo en colectivo ve a un hombre leyendo el periódico y ¡oh sorpresa! en primera plana figura su exesposo siendo mencionado como el empresario del año. Ozan Korfali (encarnado por Ilhan en) consiguió hacerse rico gracias al éxito de una aplicación que creó.

La noticia derrumbó anímicamente a Esra porque sintió que ella hizo todo lo que estuvo en sus manos para labrarle el camino a su expareja rumbo al éxito, pero a cambio ella lleva una vida que no quiere y él vive en un mundo de lujos.

En su intento para que no sea llevada a prisión, una de sus amigas se contacta con Ozan pidiéndole ayuda. En un principio el ejecutivo se niega porque no quiere saber nada de su ex, ya que quedaron en muy malos términos. Aun así, cambia de opinión y decide ayudarla. De esta manera se reencuentran.

HBO Max: reparto de la serie Amor lógica venganza

Burcu Ozberk

Ilhan Sen

Mahemet Korhan Firat

Gunay Karacaoglu

Zaeynep Kankonde

Ceren Koc

